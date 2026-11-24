24 ноября 2026, 19:34

В Петербурге пациент с признаками наркотического опьянения избил двух врачей

Фото: Istock/sudok1

В Санкт-Петербурге 33-летний пациент с признаками наркотического опьянения избил врачей в больнице. Об этом сообщило ГУ Росгвардии по городу.