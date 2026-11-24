В российской больнице пациент-наркоман избил двух врачей
В Санкт-Петербурге 33-летний пациент с признаками наркотического опьянения избил врачей в больнице. Об этом сообщило ГУ Росгвардии по городу.
Инцидент произошёл 22 ноября. Мужчина не мог ходить самостоятельно, поэтому его на специальном кресле повезли в кабинет для медицинского осмотра. Внезапно пациент стал вести себя агрессивно и набросился на врачей.
Он ударил кулаком в голову 19-летнего санитара и его 45-летнюю коллегу. После этого работники больницы нажали тревожную кнопку. Прибывшие на место росгвардейцы и полицейские задержали нападавшего.
Выяснилось, что мужчина ранее получил судимость за хранение наркотиков. Его забрали из медучреждения и доставили в отдел полиции. В результате нападения оба потерпевших получили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Им потребовалась помощь врачей.
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