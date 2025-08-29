Жительница Челябинска зарезала нагрубившего ей гостя и получила срок
Жительница Челябинска отсидит восемь лет в колонии за убийство знакомого. Об этом сообщает региональный следком.
По версии следствия, все произошло вечером 15 августа во время застолья. В какой-то момент вспыхнула ссора, и 38-летний гость произнес неприятные для 55-летней хозяйки жилья слова. Она потребовала, чтобы мужчина ушел, но он вновь нагрубил и остался на месте. Тогда женщина схватила нож и принялась выгонять обидчика. В прохожей она два раза ударила его в грудь и один в руку.
В ходе борьбы дебоширка также била его кулаками по голове и пояснице, а затем повалила на пол. Мужчина обмяк, ударившись о стены. После содеянного женщина вернулась в квартиру, а тело потерпевшего уже утром обнаружили соседи. Вскоре о произошедшем узнали в полиции.
