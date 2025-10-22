Появилось видео с последствиями массового ДТП с грузовиками в Подмосковье

22 октября 2025, 13:54

На Домодедовском шоссе столкнулись два грузовика и семь легковых автомобилей

Фото: Istock/Anton Novikov

В Подольском городском округе в результате аварии на Домодедовском шоссе столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей. Telegram-канал «МК: срочные новости» опубликовал видеозапись с места происшествия.