Появилось видео с последствиями массового ДТП с грузовиками в Подмосковье
В Подольском городском округе в результате аварии на Домодедовском шоссе столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей. Telegram-канал «МК: срочные новости» опубликовал видеозапись с места происшествия.
В столкновении участвовали грузовик Volvo с полуприцепом, самосвал КамАЗ и фургон «Газель». Помимо этого, в аварии оказались задействованы не менее трёх легковых машин. Тёмный кроссовер получил повреждения задней части, а белый Renault Talisman выбросило на разделительное ограждение.
Инцидент произошёл на спуске, рядом с границей городских округов Подольск и Домодедово. На этом участке дороги регулярно образуются пробки перед светофором. Сообщается, что в ДТП участвовали два грузовика и семь легковых автомобилей.
Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии, движение ограничено.
