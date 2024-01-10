На Кубани уволят водителя автобуса, который высадил девочку-подростка на трассе

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В Туапсинском районе Краснодарского края водителя уволят за то, что он высадил девочку-подростка на трассе, так как ехал по измененному маршруту и решил не доставлять ребёнка в необходимый ей населенный пункт. Об этом пишет РИА Новости.
«Мать девочки сообщила, что водитель взял оплату с ребёнка и должен был ехать в село Кривенковское, но не сообщил, что автобус следует по другому маршруту. Поняв, что едет не туда, девочка попросила доставить ее обратно в город. На это водитель предложил ей выйти из автобуса», — сообщили в администрации муниципалитета.
Отмечается, что в настоящее время водитель отстранён от работы и будет уволен.
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