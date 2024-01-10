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На Кубани уволят водителя автобуса, который высадил девочку-подростка на трассе

10 января 2024, 00:16
Фото: iStock/LeManna

Фото: iStock/LeManna

В Туапсинском районе Краснодарского края водителя уволят за то, что он высадил девочку-подростка на трассе, так как ехал по измененному маршруту и решил не доставлять ребёнка в необходимый ей населенный пункт. Об этом пишет РИА Новости.

«Мать девочки сообщила, что водитель взял оплату с ребёнка и должен был ехать в село Кривенковское, но не сообщил, что автобус следует по другому маршруту. Поняв, что едет не туда, девочка попросила доставить ее обратно в город. На это водитель предложил ей выйти из автобуса», — сообщили в администрации муниципалитета.

Отмечается, что в настоящее время водитель отстранён от работы и будет уволен.

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Полиция Эквадора задержала захватчиков телеканала ТС в Гуаякиле
Полиция Эквадора сообщила о задержании нападавших на студию телеканала ТС
10 января 2024, 00:42

Фото: iStock/Artistic Operations

Полиция Эквадора, которая ранее направила спецназ в студию телеканала ТС, взятую в заложники вооруженными бандитами, заявила в социальных сетях о задержании участников этого нападения.
«В ходе операции на телеканале TC в Гуаякиле наши полицейские задержали несколько людей и собрали улики, связанные с этим преступлением», — гласит сообщение полиции в их блоге.
Согласно другому заявлению полиции, удалось эвакуировать людей из захваченного здания. Информации о жертвах или пострадавших в ходе операции не поступало.

Ранее неизвестные в масках, вооруженные холодным и огнестрельным оружием, прорвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, где продолжались беспорядки, связанные с перестройкой тюрем в стране. На прямой трансляции бандиты, махая оружием и гранатами, угрожали ведущему, сунув динамит в карман его пиджака и призвав полицию уйти.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил внутренний вооруженный конфликт в стране после событий в Гуаякиле и отдал приказ армии «нейтрализовать» преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч членов.

Предшествующие бунты в тюрьмах и побег лидера крупнейшей банды вынудили президента установить 60-дневный режим чрезвычайной ситуации для привлечения вооруженных сил к восстановлению контроля над пенитенциарной системой. Эти действия правительства спровоцировали волну беспорядков в городах Эквадора — преступники начали поджигать автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы взрывы самодельных взрывных устройств. Полиция также сообщила о похищении семи сотрудников полиции в Кито и городе Мачала на юго-западе страны менее чем за сутки.

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В Гуаякиле эквадорские бандиты ворвались в телестудию в прямом эфире
Canal 7: в Гуаякиле эквадорские бандиты ворвались в телестудию в прямом эфире
09 января 2024, 23:32

Фото: iStock/zabelin

Неизвестные в масках и с холодным оружием проникли в студию телеканала TC в Гуаякиле, Эквадор. Это произошло во время продолжающихся беспорядков, связанных с перестройкой тюрем в стране. Кадры этого инцидента были опубликованы на телеканале Canal 7.
«Лица, вооруженные и скрытые капюшонами, проникли в офис ТС в Гуаякиле», — сообщили в блоге телеканала, прикрепив видеозапись происшествия.


После серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды в стране, президент Даниэль Нобоа объявил режим чрезвычайной ситуации на 60 дней, чтобы привлечь вооруженные силы для восстановления контроля над системой исправительных учреждений.

Эти действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны. Ночью вторника преступники начали поджигать автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы взрывы самодельных взрывных устройств. Полиция Эквадора также сообщила о похищении семерых сотрудников полиции в Кито и Мачале за менее чем сутки.

Власти столицы Эквадора, Кито, ужесточили меры безопасности после вспыхнувших беспорядков и призвали правительство использовать армию для защиты стратегических объектов.

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В поезде «Москва — Чита» умерла семимесячная девочка
Прокуратура: в поезде «Москва — Чита» умерла семимесячная девочка
09 января 2024, 23:23

Фото: istockphoto/Bohdan Bevz

Семимесячный младенец умер во время поездки на поезде Москва-Чита. Пассажиры поезда были протестированы на наличие вирусных заболеваний после этого инцидента. Уральская транспортная прокуратура на официальном сайте информирует о проведении проверки.
«Пермская транспортная прокуратура контролирует процесс проверки обстоятельств случившегося смертельного инцидента — ухода от жизни семимесячной девочки 9 января 2024 года в поезде, следующем по маршруту Москва-Чита», — гласит сообщение.
По информации прокуратуры, здоровье ребенка ухудшилось вечером во время поездки. По прибытии поезда на станцию Кунгур (примерно в 100 километрах от Перми) бригада скорой помощи предприняла реанимационные мероприятия, но спасти младенца не удалось.

В вагоне, где находился ребенок, была проведена санитарная обработка на вокзале в Екатеринбурге. Пассажиры поезда прошли экспресс-тесты на вирусные заболевания.

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СК: В Ростовской области два ребёнка погибли, провалившись под лёд
09 января 2024, 21:55

Фото: iStock/Olga_Gavrilova

В Ростовской области двое детей провалились под лёд и погибли, об этом сообщает Следственный комитет по региону.
По информации ведомства, провалившись под лёд погибли шестилетний мальчик и его восьмилетняя сестра. Их тела уже обнаружили и извлекли из воды. По факту трагедии инициирована проверка.

В то же время, по данным регионального МЧС, дети провалились под лёд в ростовском селе Авило-Успенка 9 января. В министерстве отметили, что очевидцы происшествия достали из воды девочку, однако, спасти её не удалось. Поиски же ушедшего под лёд мальчика всё ещё продолжаются.

Сегодня также стало известно о трагедии столичном районе Коптево. Женщина прогуливалась по замёрзшему пруду, провалилась под лёд и утонула.

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В поезде Москва — Чита умерла семимесячная девочка
#смерть
#дети
#следственный комитет
#мчс
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В поезде Москва — Чита умерла семимесячная девочка
09 января 2024, 21:36

Фото: iStock/globalmoments

В поезде Москва — Чита умерла семимесячная девочка, предположительно – в результате ОРВИ, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, женщина с тремя детьми возвращалась из Москвы в Омск. По пути всем четверым стало плохо, у них поднялась температура.

Поезд остановили на станции Кунгур в Пермском крае, к месту происшествия прибыла бригада скорой помощи. Врачи пытались спасти самую младшую из заболевших — семимесячную девочку, однако, сделать этого не удалось.

У мамы и двоих детей обнаружили те же симптомы ОРВИ, что и у погибшей девочки, однако, у них они проявлялись в значительно более лёгкой форме. Пострадавших сняли с поезда и госпитализировали в детскую больницу Кунгура.

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На мигранта, который пытался задушить шестилетнюю девочку, возбудили дело
09 января 2024, 21:10

Фото: iStock/SB Arts Media

В отношении мигранта, который пытался задушить шестилетнюю девочку в супермаркете Москвы, возбудили уголовное дело, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, 9 января стало известно, что 43-летний трудовой мигрант из Киргизии напала на шестилетнюю девочку в магазине. Момент происшествия зафиксировали камеры наблюдения.

На кадрах видно, что мужчина оплачивает бутылку водки, отпивает её, не отходя от кассы, а затем набрасывается на стоящую рядом маленькую девочку. Отцу ребёнка удалось обезвредить мигрантов до прибытия полиции.

На допросе нападавший заявил следователю, что хотел «просто приколоться». При этом, свою вину он признал и раскаялся.

В отношении приезжего возбудили уголовное дело за покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.

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Россиянина избили на глазах у беременной жены из-за замечания о ценах в магазине
В ТЦ Петербурга мужчину с беременной супругой избили из-за замечания о ценах
09 января 2024, 21:00

Фото: iStock/globalmoments

Сотрудники торгово-развлекательного комплекса «Континент» в Санкт-Петербурге избили мужчину на глазах его беременной жены из-за замечания о ценах на игрушки. Об этом сообщает 78.ru.
Сообщается, что происшествие случилось в одном из магазинов, расположенных в торговом центре. По словам семейной пары, они хотели приобрести игрушки племяннице, однако стоимость, указанная на ценнике, не совпадала с реальной, разница составила более тысячи рублей.

Мужчина попросил вызвать администратора, однако получил агрессивный ответ. После чего молодые люди заявили, что купят товар только по указанной на ценнике стоимости, что не понравилось кассиру, которая устроила скандал.

Позже мужчине и его беременной жене удалось выйти из отдела. В этот момент на него набросился один из сотрудников и устроил драку.

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В секторе Газа убили один процент населения, заявил дипломат от Палестины

В московском метро пассажира ранили ножом
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В Краснодарском крае проверят школу, в которой ученик нарядился в Снегурочку
09 января 2024, 20:20

Фото: iStock/tiero

В Краснодарском крае проверят школу, в которой ученик нарядился в Снегурочку на новогоднее представление, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, видеоролик с новогодним представлением из школы №2 Динского района Краснодарского края попал в сеть, где многие оказались крайне недовольны увиденным.

На кадрах старшеклассники из команды КВН показывают классическое новогоднее представление с Дедом Морозом. Однако, в определённый момент, его внучка Снегурочка снимает с себя шапку с косой и оказывается парнем. Переодетый в Снегурочку подросток также станцевал вокруг посоха Деда Мороза.

Жалоба неравнодушных жителей дошла и до управления образования района. Теперь они будут проверять, нет ли в новогоднем выступлении пропаганды ЛГБТ*.

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*Экстремистская организация, запрещенная в России
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В секторе Газа убили один процент населения, заявил дипломат от Палестины
Дипломат от Палестины Мансур: в секторе Газе убили один процент населения
09 января 2024, 20:13

Фото: iStock/gorodenkoff

Постоянный наблюдатель от Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что в секторе Газа каждый час в течение трех месяцев с начала операции Израиля гибнут 11 человек. Об этом Мансур сообщил на заседании ГА ООН.
По словам наблюдателя, в настоящее время убит один процент палестинского населения. Мансур отметил, что три процента палестинцев в секторе Газа ранены, что эквивалентно десяти миллионам граждан США.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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