В Москве живодеры забили кота и птиц
В Москве установили личности трех малолетних, которых подозревают в жестоком обращении с животными. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.
По ее словам, родители несовершеннолетних стоят на учете. Их также могут привлечь к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ — за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения жителей района Шелепиха о группе детей, которые регулярно издевались над животными и птицами. По словам очевидцев, несовершеннолетние забили камнями кота, бросались палками в собак, а позднее возле жилых домов обнаружили несколько погибших ворон и голубей.
Перед этим в Нижневартовске школьники-живодёры засунули петарду в рот домашней собаке. Подробности — в нашем материале.
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