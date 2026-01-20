Усыпили и вдвоем насиловали на видео: чем закончился для девушки визит в спа-центр

20 января 2026, 16:21

В Индии девушку изнасиловал ее парень с другом в спа-центре

Фото: iStock/Favor_of_God

В индийском штате Харьяна двое мужчин изнасиловали 29-летнюю девушку в спа-центре. Об этом пишет газета Indian Express.