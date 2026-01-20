Усыпили и вдвоем насиловали на видео: чем закончился для девушки визит в спа-центр
В индийском штате Харьяна двое мужчин изнасиловали 29-летнюю девушку в спа-центре. Об этом пишет газета Indian Express.
Потерпевшая рассказала, что в спа-центр ее привез на мотоцикле молодой человек, с которым она встречалась три месяца. На месте уже находился его знакомый с ключами.
Мужчины предложили девушке закуски и безалкогольные напитки, в которые подмешали седативные препараты. После того как она потеряла сознание, они ее изнасиловали, сняли происходящее на видео и пригрозили распространить запись, если она сообщит об этом в полицию.
Оба подозреваемых являются уроженцами Западной Бенгалии, один из них работает в этом спа-центре менеджером. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании. Сейчас мужчины скрываются от правоохранительных органов.
