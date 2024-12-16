На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов

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Режим повышенной готовности ввели в четырёх населённых пунктах Темрюкского района Кубани после разлива мазута с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе накануне. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Отмечается, что в морском порту был создан региональный штаб. В данный момент нефтяное пятно не достигло берега. Проводятся работы по ликвидации разлива мазута, чтобы не допустить попадание нефтепродукта на берег.
Также губернатор Республики Крым Сергей Аксёнов добавил, что ситуация с разливом мазута находится под контролем профильных федеральных министерств и служб. В настоящее время нефтяное пятно не достигло берегов Крыма, ведутся работы по ликвидации утечки. Также специалисты мониторят ситуацию, чтобы дать оценку последствиям для экологии.
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Анастасия Чинкова