На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов

Режим повышенной готовности ввели в четырёх населённых пунктах Темрюкского района Кубани после разлива мазута с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе накануне. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.