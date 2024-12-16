МЧС: все члены экипажа танкера «Волгонефть-239» спасены

В ночь на сегодня, 00:09 по местному времени, на железнодорожном переезде между станциями Кенай и Оунэ в Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский поезд №352, следовавший по маршруту Советская Гавань — Владивосток. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Дальневосточную железную дорогу (ДВЖД).