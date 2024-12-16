МЧС: все члены экипажа танкера «Волгонефть-239» спасены

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С танкера «Волгонефть-239» удалось эвакуировать всех членов экипажа — 14 человек. Об этом сообщают в Telegram-канале МЧС России.
«Операция по спасению экипажа с танкера «Волгонефть 239» завершена», — отметили в ведомстве.Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в воскресенье, 15 декабря, потерпели крушение в районе Керченского пролива. По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал сильный шторм. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов.
По поручению президента РФ Владимира Путина, глава кабмина Михаил Мишустин создал рабочую группу для координации работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Чёрном море.
Также Следственный комитет России возбудил два уголовных дела после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239».
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Анастасия Ларина