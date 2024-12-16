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Около 3700 тонн мазута разлились с двух затонувших в Керченском проливе танкеров

Фото: iStock/nightman1965

Фото: iStock/nightman1965

Около 3700 тонн мазута, по предварительным оценкам, разлились в Чёрное море из-за потерпевших крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Об этом сообщает РИА Новости.


В настоящее время специалисты продолжают работу. Сведения будут уточняться.

Накануне стало известно о том, что два танкера, перевозящие порядка девяти тысяч тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе. На их борту находилось в общей сложности 29 членов экипажа. Всех удалось спасти и госпитализировать в лечебные заведения на вертолётах Ми-8 МЧС России. Причиной крушения стали сильные штормовые волны, повредившие конструкции судов.

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#мчс
#специалисты
В Москве вынесли приговор реставратору Соловецкого архипелага
В Москве реставратора Соловецкого архипелага осудили на 5 лет
16 декабря 2024, 16:22

Фото: iStock/undefined undefined

Тушинский районный суд в Москве приговорил к пяти годам заключения 56-летнего Николая Белякова, бывшего гендиректора организации «Архстроймеханизация»: его обвинили в махинациях, совершённых при реставрации одного из объектов культурного наследия на островах Соловецкого архипелага.
Как пишет «Коммерсантъ», стоимость работ по восстановлению монастырского скита была завышена подсудимым почти на 56 млн рублей. Более того, нанятые Беляковым рабочие не имели соответствующего образования и квалификации, при реконструкции исторического объекта они не соблюдали требования проектной техдокументации и строительно-реставрационные нормы.

Осуждённый Беляков будет отбывать наказание в колонии общего режима.

«Ъ» также сообщает, что гособвинитель затребовал для подсудимого девять лет лишения свободы. Судья Надежда Ткачева сочла запрошенный прокурором срок чрезмерным, назначив фигуранту почти вдвое меньше — пять лет.

Как следует из материалов расследования, фирма «Архстроймеханизация» участвовала в организованной в рамках госпрограммы «Культура России (2012–2018 годы)» масштабной реконструкции Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага.

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#реставрация
#приговор
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В летевшем в Москву самолете треснуло лобовое стекло во время полета
16 декабря 2024, 15:56

Фото: istockphoto / Diy1

На борту Boeing 737–800, выполнявшего рейс из Волгограда в Москву, 13 декабря произошел инцидент. В самолете треснуло лобовое стекло. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
По данным канала, экипаж самолета сообщил о растрескивании внешнего правого лобового стекла во время полета.

Несмотря на возникшую непредвиденную ситуацию, командир воздушного судна принял решение продолжить маршрут и следовать в аэропорт назначения. В столичном аэропорту Шереметьево был объявлен сигнал тревоги, чтобы подготовить все необходимые меры для безопасной посадки. Посадка лайнера прошла успешно, и, к счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее стало известно, что в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково у самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» загорелся двигатель. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пассажир
#авиакомпании
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В Бурятии женщина украла 930 тысяч и потратила их на одежду, алкоголь и сауны
16 декабря 2024, 15:18

Фото: iStock/ Maksym Belchenko

В Бурятии задержали женщину, которая украла большую сумму с карты знакомого, сообщили пресс-служба республиканской полиции в Телеграм-канале.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что 28 октября женщина распивала алкоголь со знакомым в селе Кижинга. Утром жена потерпевшего поняла, что со счёта мужа ночью пропало 930 тысяч рублей. Куда исчезли деньги, мужчина объяснить не смог. Из истории операций выяснилось, что сумму перечислили на карту несовершеннолетней дочери 43-летней участницы встречи. Работники полиции приехали к ней домой, но хозяйку не застали.

Потом оказалось, что она в срочном порядке обналичила переведенные деньги и поехала в Иркутск, а следом — в Улан-Удэ. Там она какое-то количество времени жила и ни в чём себе не отказывала — ходила на шопинг, посещала ночные клубы и сауны, тратила деньги на спиртное, а потом ее задержали полицейские.

Фигурантка призналась, что подсмотрела у мужчины пароль от его онлайн-банка и воспользовалась его смартфоном, когда тот был в состоянии алкогольного опьянения. Все украденные деньги к моменту задержания она успела потратить.

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#бурятия
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Бастрыкин поручил возбудить дело после видео с извинениями за фото с имперским флагом
16 декабря 2024, 14:38

Фото: iStock/ blinow61

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело после того, как члены экстремистской организации заставили двух юношей извиниться за фото с флагом Российской империи в социальных сетях. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан в Телеграм-канале.
Следствие полагает, что речь идет о ЧП, произошедшем в Башкортостане. Там сторонники экстремистской организации угрожали двум молодым местным жителям, что применят насилие. Они заставили потерпевших принести публичные извинения за фото с флагом Российской империи, которое было опубликовано в социальной сети. Видео с извинениями юношей распространилось в сети.

Председатель Следственного комитета России дал поручение исполняющему обязанности руководителя республиканского следственного управления представить доклад о начальных результатах расследования.

«Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорилось в сообщении следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан.

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Лес коррупции и «золотые» блиндажи: экс-замглавы департамента Минобороны вменяют многомиллионные хищения
МВД: Экс-замглавы департамента Минобороны подозревают в хищении 600 млн рублей
16 декабря 2024, 14:10

Фото: iStock/Ivan P

В октябре 2023 года заместитель директора департамента военного имущества Минобороны Владимир Шишов был арестован в связи с делом о мошенничестве с пиломатериалами, предназначенными для войск на Донбассе. Расследование инцидента о хищении государственного имущества продолжается по сей день.
Начальник ГУЭБиПК МВД Андрей Курносенко сообщил о новых эпизодах в деле Владимира Шишова. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Махинации с поставкой древесины


В октябре 2022 года компания ООО «ИФК РНГС Капитал» выиграла тендер на поставку древесины для Минобороны на 60 млн рублей. Древесина была предназначена для нужд СВО, где использовалась в сооружении окопов, блиндажей и других укреплений. При проверке исполнения контракта сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ и ГУЭБиПК МВД пришли к выводу, что цена поставленной древесины была значительно выше рыночных цен и не соответствовала реальной стоимости.

Фото: iStock/katkov

По версии следствия, представитель Минобороны Владимир Шишов и генеральный директор ООО «ИФК РНГС Капитал» Дмитрий Левченко по предварительному сговору совершили хищение бюджетных средств. Предприниматель Левченко обязан был выполнить контрактные обязательства по сортировке и штабелированию древесины. Однако эти работы не были проведены, и 27 миллионов рублей, выделенных из бюджета Министерства обороны, были похищены.

В материалах дела фигурируют отчеты о резко возросшей прибыли ООО «ИФК РНГС Капитал». Газета «Коммерсант» пишет, что компания Левченко практически не имела доходов, однако по итогам 2022 года в отчетах ООО «ИФК РНГС Капитал» появилась прибыль в 312 миллионов рублей, что, вероятно, связано с контрактами, заключенными с Минобороны. С начала специальной военной операции фирма Левченко заключила контракты с Министерством обороны на сумму свыше 1 млрд рублей.

Давление на свидетелей


Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу замдиректора департамента военного имущества Минобороны Владимира Шишова и гендиректора ООО «ИФК РНГС Капитал» Дмитрия Левченко.

В августе этого года издание ТАСС сообщало, что при рассмотрении апелляции по делу о продлении ареста Шишова на свидетелей, участвующих в деле о хищении государственного имущества, оказывается давление.

«По показаниям свидетелей — должностных лиц ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов Минобороны России», в связи с дачей ими изобличающих Шишова В. А. показаний, они опасаются за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье членов своих семей, поскольку Шишов имеет реальную возможность оказать на них давление и способен под давлением склонить их к даче не соответствующих действительности показаний», — говорилось в сообщении.

На основании этих доводов суд решил оставить обвиняемых под арестом и отказал защите в просьбе о замене меры пресечения.

Новые эпизоды в деле


Андрей Курносенко (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

16 декабря начальник ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко сообщил о причастности бывшего заместителя главы Департамента военного имущества Министерства обороны РФ Владимира Шишова к хищению свыше 600 миллионов рублей, которые были выделены на инфраструктурный проект.

«Совместно с ФСБ России задокументировано хищение более 600 млн рублей, выделенных на реализацию специального инфраструктурного проекта, совершенное заместителем директора департамента военного имущества Минобороны России», — сообщил Курносенко.
Кроме того, он подчеркнул, что наряду с Шишовым в хищении подозреваются и руководители нескольких бизнес-структур. Расследование дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере) продолжается.

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Тигр напал на мужчину в глемпинг-парке в Хабаровском крае
16 декабря 2024, 14:09

Фото: iStock/sduben

В глемпинг-парке, расположенном в Нанайском районе в Хабаровском крае, тигр напал на 29-летнего посетителя, возбуждено уголовное дело.
Как пишет ТАСС со ссылкой на региональное СУ СК, глемпинг-парк «Заповедные места» находится в районе 284-го км автодороги Хабаровск — Лидога — Ванино. У пострадавшего переломы рёбер и рана поясничной области. Мужчине оказали медицинскую помощь, он направлен на амбулаторное лечение.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей случившегося, назначена судебная экспертиза.

Ранее в Приморском крае во время охоты мужчину задрал медведь.

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#следователи
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#ск
#хабаровск
#тигры
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Сестра бойца СВО умерла вслед за ним из-за переживаний: Мать за пару дней потеряла двоих взрослых детей
16 декабря 2024, 13:46

Фото: iStock/Svetlana Dyachkova

Страшная трагедия произошла в семье жителей Республики Коми в декабре этого года. Мать двоих детей за 9 дней лишилась сына и дочери. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Страшное известие


Сын Светланы из Коми последние месяцы находился в зоне СВО. Вся семья очень переживала за парня и мечтала о его возвращении, но этому не суждено было сбыться. 30 ноября матери сообщили, что ее сын погиб при исполнении приказа.

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

До официального уведомления о гибели родственники надеялись, что произошла ошибка и их родной человек жив.

«Дети в шоке, дочь ревет, все ждут что сможем что-то сделать. Надеются, что это неправда. Но увы. День прошел в подтверждениях и в надежде. Теперь нужно думать, как помочь его жене, не родившемуся малышу, родным... Мальчики, миленькие, возвращайтесь живыми!» — делится переживаниями знаковая семьи Елена с корреспондентами KP.RU

Сестра не пережила горя


Фото: iStock/Aleramo

32-летняя Анна была очень близка со своим братом, с которым они росли вместе, и тяжело переживала его службу в зоне специальной военной операции. Известие о его смерти она просто не перенесла. На фоне глубоких переживаний сердце девушки не выдержало и остановилось. Предварительный диагноз врачей — инсульт.

«Анечка, как же так. Ты хотела жить ради детей. Не успели еще твоего брата Тараса похоронить, сразу второй удар. Очень ты за него сильно переживала, даже пинеточки вязала для своей племянницы. Говорила, что ты так себя успокаиваешь и тебе легче. Позавчера еще говорили с тобой, а сегодня уже нет тебя на этом свете. Прости за все. Как такое вынести...», — написала убитая горем Светлана на страничке в социальной сети.

Мать 14-летнего чеченца, рассорившего СК РФ и Кадырова, обратилась к Бастрыкину
Мать 14-летнего чеченца, рассорившего СК РФ и Кадырова, обратилась к Бастрыкину


Похороны с разницей в день


Так случилось, что проживших вместе брата и сестру хоронили с разницей в один день. На прощание собрались родственники, друзья, близкие и даже незнакомые люди. Это событие стало настоящей трагедией для всего поселка.

У безутешной матери осталась одна радость — рождение внучки. В то время, пока Светлана переживала череду смертей в своей семье, жена ее сына находилась в родильном доме и вот-вот должна была родить дочку.

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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который выстрелил в голову продавца в магазине
16 декабря 2024, 13:16

Фото: iStock/ Savusia Konstantin

В Санкт-Петербурге задержали 44-летнего местного жителя, который выстрелил в голову продавца в магазине. Об этом «Ленте.ру» передали в ГУ МВД России по региону.
По информации ведомства, 16 декабря сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о стрельбе возле дома на проспекте Стачек. Работники полиции приехали на место инцидента и задержали мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Во время конфликта он выстрелил в сотрудника магазина из травматического пистолета.

Пострадавшего продавца госпитализировали. Он находится в тяжелом состоянии. На данный момент решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Красногорске задержали 45-летнюю женщину, подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть. Подозреваемая нанесла супругу удар ножом в ногу и задела артерию. Потерпевшего госпитализировали, однако он скончался в тот же день.

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#выстрел
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В Крыму нашли тело мужчины, пропавшего полгода назад
В Крыму обнаружили тело пропавшего полгода назад мужчины во время других поисков
16 декабря 2024, 13:05

Фото: iStock/Soumen Hazra

Тело 40-летнего жителя Джанкоя (Крым), пропавшего полгода назад, случайно обнаружили во время других поисков: искали 73-летнего пенсионера.
Как пишет Telegram-канал Baza, труп нашли 5 декабря рядом с селом Изумрудным.

Экспертиза показала, что тело пролежало около шести месяцев.

По данным Baza, мужчина совершил суицид, его знакомые сообщили, что умерший жаловался на одиночество.

Ранее в Красногорске женщина зарезала избивавшего её мужа-алкоголика, она задержана.

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