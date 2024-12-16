Около 3700 тонн мазута разлились с двух затонувших в Керченском проливе танкеров

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Около 3700 тонн мазута, по предварительным оценкам, разлились в Чёрное море из-за потерпевших крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время специалисты продолжают работу. Сведения будут уточняться.
Накануне стало известно о том, что два танкера, перевозящие порядка девяти тысяч тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе. На их борту находилось в общей сложности 29 членов экипажа. Всех удалось спасти и госпитализировать в лечебные заведения на вертолётах Ми-8 МЧС России. Причиной крушения стали сильные штормовые волны, повредившие конструкции судов.
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Анастасия Чинкова