На Кубани задержали мужчину, планировавшего передать данные о ВС РФ разведке Украины

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На Кубани задержали мужчину, который по собственной инициативе планировал передать сведения о ВС РФ и силовых структурах региона в Главное управление разведки Украины. Об этом сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что местный житель самостоятельно вышел на украинскую разведку для дальнейшей передачи данных.
Ранее сообщалось, что ФСБ России задержала мужчину, взломавшего сайт Мариупольского государственного университета им. Куинджи. Отмечается, что задержанный был жителем города. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ».
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Отмечается, что местный житель самостоятельно вышел на украинскую разведку для дальнейшей передачи данных.
Ранее сообщалось, что ФСБ России задержала мужчину, взломавшего сайт Мариупольского государственного университета им. Куинджи. Отмечается, что задержанный был жителем города. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ».
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Анастасия Чинкова