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На Кубани задержали мужчину, планировавшего передать данные о ВС РФ разведке Украины

На Кубани задержали мужчину, который хотел передать данные о ВС РФ в ГУР Украины
12 апреля 2024, 10:43
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

На Кубани задержали мужчину, который по собственной инициативе планировал передать сведения о ВС РФ и силовых структурах региона в Главное управление разведки Украины. Об этом сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что местный житель самостоятельно вышел на украинскую разведку для дальнейшей передачи данных.



Ранее сообщалось, что ФСБ России задержала мужчину, взломавшего сайт Мариупольского государственного университета им. Куинджи. Отмечается, что задержанный был жителем города. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ».

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#фсб
#задержание
#уголовное данные
#вс рф
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В Ленобласти мужчина прикурил сигарету от Вечного огня
12 апреля 2024, 11:05

Фото: iStock/ia_64

Петербуржца подозревают в осквернении памятника, сообщает «Фонтанка».
По данным канала, инцидент произошел у Вечного огня в сквере Победы. Когда сотрудники МВД просматривали записи видеонаблюдения то заметили, что неизвестный склонился над мемориалом и что-то сделал.

Мужчину задержали на месте. Выяснилось, что он наклонился, чтобы прикурить ли Вечного огня сигарету. Причину поступка он не объяснил.

Нарушителя доставили в отдел, в отношении него возбудили уголовное дело и отпустили под обязательство о явке. Кстати, ранее он был судим за грабеж, пишут в СМИ.

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#санкт-петербург
#задержание
#вечный огонь
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Неизвестный пырнул полицейского ножом в Уфе
SHOT: мужчина с ножом напал на полицейского в центре Уфы
12 апреля 2024, 10:42

Фото: iStock/BrianAJackson

Неизвестный мужчина напал на сотрудников правоохранительных органов с ножом в центре Уфы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что полиция приехала задерживать неадекватного мужчину на улицу Карла Маркса. В момент приближения полицейских мужчина кинулся на них с ножом, в результате чего пришлось открыть огонь.

Сотрудники правоохранительных органов получили ранения. Одного из них доставили в больницу.

Во время задержания неадекватный мужчина порезал свое лицо. В настоящее время ему оказывают помощь. Мотивы ​таких действий мужчины остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что 7 апреля Василий Буряков напал на полицейских в Подмосковье. Одного из сотрудников правоохранительных органов спасти не удалось, второй находится в реанимации.

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ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших 2,8 миллиарда рублей

25-летняя жительница Кузбасса впала в кому после удаления аппендицита
#полиция
#мвд
#помощь
#мужчина
#сотрудники
#нож
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ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших 2,8 миллиарда рублей
12 апреля 2024, 10:29

Фото: iStock/BrianAJackson

ФСБ России разоблачила организованную преступную группу бывших и действующих сотрудников «Россети Северный Кавказ» и других энергетиков, которые похитили около 2,8 миллиарда рублей. Об этом РИА Новости сообщили в спецслужбе.
Как сообщает следствие, похищенная сумма была выделена на создание автоматизированной системы учета электроэнергии на территории Дагестана. Сотрудники ФСБ провели обыски в офисах и домах фигурантов дела в Московском регионе, Дагестане, КЧР и на Ставрополье.

На видео демонстрируется бронеавтомобиль «Фалькатус», который был специально разработан для Центра спецназначения ФСБ. Он разрабатывался с 2008 года на АМО ЗИЛ.

В ходе проверки были изъяты доказательства совершения преступления. Отмечается, что девятерых обвиняемых уже заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России рассекретила архив операции советских спецслужб против группы французов-коллаборационистов, которые воевали на стороне гитлеровской Германии под Брянском в 1943 году.

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#проверки
#фсб
#следствие
#операции
#деньги
#дагестан
#энергетика
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25-летняя жительница Кузбасса впала в кому после удаления аппендицита
SHOT: Жительница Кузбасса впала в кому после удаления аппендицита
12 апреля 2024, 10:15

Фото: iStock/kieferpix

25-летняя жительница Кузбасса Надежда Павловская впала в кому после удаления аппендицита. У девушки развился отёк мозга. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В больницу девушка обратилась 23 марта, жалуясь на боли в животе. Медики диагностировали аппендицит и назначили операцию на следующий день.

По словам супруга Надежды Романа, после операции девушка не выходила на связь, а врачи позвонили ему только через день и сообщили, что Надежда так и не пришла в себя. Было принято решено отправить её в Кузбасскую областную клиническую больницу, где пострадавшей диагностировали отек мозга и кому.

Роман поделился, что причину резкого ухудшения состояния врачи не назвали. Положительных прогнозов по выздоровлению Надежды также нет, девушка находится в коме 3 недели.

По мнению семьи девушки, ей сделали неправильный наркоз, что привело к коме. Отмечается, что в медучреждении, где проводили операцию, по словам родственников Надежды, у пациентов ранее уже возникали проблемы из-за наркоза.

Супруг пострадавшей подал заявление в СК и областной Минздрав. Он также планирует обратиться в прокуратуру. У Надежды остался пятилетний сын.

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#минздрав
#врачи
#женщина
#семьи
#операции
#медики
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#ск
#сын
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Летевший из Сочи самолет экстренно сел в Шереметьево из-за запаха гари в кабине пилотов
12 апреля 2024, 09:42

Фото: iStock/Sitikka

Пассажирский Airbus совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за запаха гари в кабине пилотов. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.
Отмечается, что самолет выполнял рейс из Сочи в Москву. Успешная посадка воздушного судна произошла в 09:19 мск.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что у самолёта Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс Москва-Петербург, после взлёта из Внуково отказал один из двигателей. Командир воздушного судна запросил экстренную посадку и спустя короткое время борт благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

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#шереметьево
#самолет
#москва
#сочи
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В частном доме в Пушкине обнаружили около 50 мигрантов-нелегалов
12 апреля 2024, 09:17

Фото: iStock/Sitikka

Почти 50 нелегальных мигрантов из Африки и Средней Азии выявили полицейские в одном из частных домов на улице Центральная в подмосковном Пушкине в ходе рейда, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«В отношении 47 иностранцев полицейские составили протоколы в связи с нарушением режима пребывания на территории Российской Федерации. На каждого нелегального мигранта наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. Все они будут выдворены из страны», — говорится в сообщении.
В настоящее время ведётся полицейское расследование по факту организации нелегальной миграции, устанавливаются замешанные в этом преступлении.

Ранее в Минтруда Таджикистана сообщили, что после теракта в «Крокус Сити Холле» фиксирует отток мигрантов из России.

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Едва не убивший официантку управляющий кафе на Камчатке сядет на 8 лет

Уровень воды в Каминском Курганской области вырос на 140 сантиметров

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#мигранты
#полиция
#криминал
#пушкино
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Едва не убивший официантку управляющий кафе на Камчатке сядет на 8 лет
12 апреля 2024, 07:55

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Избивший официантку управляющий кафе на Камчатке получил срок, пишет РИА Новости.
По данным агентства, Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор в отношении управляющего кафе в Елизовском районе. Мужчина в августе прошлого года избил официантку.

Как рассказала старший помощник прокурора Камчатского края Елизавета Денисюк, преступление совершил 41-летний житель Краснодарского края. Он приехал в регион на заработки.

Официантка получила закрытую черепно-мозговую травму, множественные раны. Также у неё зафиксированы переломы костей черепа. Кроме этого, у неё парализована часть лицевых мышц.

Вину мужчина не признал. Он заявил, что женщина сама его спровоцировала, а «легкие удары» он нанес ей в воспитательных целях.

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#камчатка
#суд
#уголовное дело
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Уровень воды в Каминском Курганской области вырос на 140 сантиметров
Уровень воды в Каминском Курганской области за ночь вырос до 743 сантиметров
12 апреля 2024, 06:15

Фото: istock / cergeus

Уровень воды в селе Каминском Куртамышского округа Курганской области за ночь достиг 743 сантиметров, прибавив 140 см. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор региона Вадим Шумков.
«Уровень воды в Каминском Куртамышского округа продолжает расти. Сейчас он составляет 743 см. Прирост за ночь 140 см. В селе проводится эвакуация», — сообщил глава региона.
Он добавил, что в Звериноголовском и Целинном округах Курганской области уровень воды снижается, а в Притобольном округе и Кургане поднимается. Как утверждает Шумков, сброс с Каратомарского водохранилища уже составляет 350 м/сек. Кроме того, губернатор выразил надежду на ширину разлива поймы и на то, что ее почва по пути до Кургана впитает как можно больше воды.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области, согласно прогнозу, пик паводка в Кургане произойдет 14-15 апреля. Сейчас подтоплены 183 жилых дома и 286 приусадебных участков. 8 апреля в Курганской области был объявлен режим ЧС.

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#губернатор
#мчс
#ночь
#эвакуация
#дома
#режим
#служба
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СМИ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие время
WSJ: Израиль ожидает прямую атаку со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов
12 апреля 2024, 04:34

Фото: istock / Zeferli

Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов. Об этом информирует американское издание Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленный источник.
Как утверждает собеседник агентства, проинформированный иранским руководством, финальное решение еще не принято, но планы атаки обсуждаются.

По информации издания, доклады разведки Соединенных Штатов свидетельствуют о планируемом ударе со стороны Ирана в течение нескольких дней, «возможно, по израильской территории».

До этого колумнист британского издания The Telegraph Ричард Кемп призвал Великобританию начать военные действия против Ирана в случае, если Исламская Республика решится атаковать Израиль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
#иран
#удар
#атака
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