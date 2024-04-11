ФСБ задержала двух калининградцев за создание диверсионного сообщества

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Сотрудники управления ФСБ РФ по Калининградской области задержали двух местных жителей за организацию диверсионного сообщества по указанию Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Оба фигуранта задержаны, следственным отделом УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьёй "Организация диверсионного сообщества и участие в нем"», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.
Следствие установило, что один из задержанных связался с агентом СБУ и по его указанию организовал диверсионное сообщество для совершения поджогов транспортных объектов и средств связи, а также для других противоправных действий. В организацию привлекались люди, готовые совершить диверсии. При этом второй задержанный добровольно вступил в группу и также занимался привлечением потенциальных диверсантов в сообщество.
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Элина Позднякова