ФСБ предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке

Фото: ЦОС ФСБ РФ
Деятельность террористической ячейки, которая планировала совершить теракт на объекте Вооруженных Сил Российской Федерации в Донецке, была пресечена 11 апреля, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности (ФСБ).
По информации ведомства, члены этой группы, совершив преступление на территории России, намеревались уехать в Турцию, а затем через нее — на Украину.
На месте жительства террористов, задумавших теракт в Донецке, были обнаружены и изъяты два стрелковых оружия, готовые к использованию, а также ручные гранаты.
ФСБ также отметила, что координация деятельности этой группы осуществлялась с территории Украины.
В состав группы, планировавшей теракт в Донецке, входили шесть граждан одного из государств Центральной Азии.
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На месте жительства террористов, задумавших теракт в Донецке, были обнаружены и изъяты два стрелковых оружия, готовые к использованию, а также ручные гранаты.
ФСБ также отметила, что координация деятельности этой группы осуществлялась с территории Украины.
В состав группы, планировавшей теракт в Донецке, входили шесть граждан одного из государств Центральной Азии.
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Артем Кузьмин