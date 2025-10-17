В Подмосковье горит предприятие по производству автомасел
В подмосковном Пушкине вспыхнул сильный пожар на территории промышленного здания. Информацию подтвердили в пресс-службе МЧС России.
Возгорание произошло на Ярославском шоссе, дом 1.
«По прибытию установлено, что горит чердачное помещение предприятия по производству и розливу автомобильных масел», — сказано в сообщении.Для ликвидации чрезвычайного происшествия МЧС направило на место 60 сотрудников и задействовало 20 единиц специальной техники.
