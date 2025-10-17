Спасатель раскрыл, как долго Усольцевы могут прожить в тайге без еды

17 октября 2025, 12:46

Спасатель Дульнев: Усольцевы могут прожить в тайге без еды больше месяца

Фото: Istock/rdonar

Семья Усольцевых, которая пропала в Красноярском крае, может продержаться в тайге без еды больше месяца. Такую оценку дал альпинист и спасатель международного класса Егор Дульнев.





В беседе с «NEWS.ru» Дульнев пояснил, что человек способен прожить без еды несколько месяцев, если у него есть доступ к воде. Красноярский край богат реками, что увеличивает их шансы.

При этом спасатель допустил и другую версию.



Он предположил, что семья могла уехать за границу из-за сложившихся обстоятельств. Дульнев назвал странным отсутствие связи у пропавших.

«Их же туда не загоняли палками или камнями. Если человек взрослый — глава семьи, — он должен понимать, чем это может обернуться. Он скажет своим родным: «Если я не приду через три дня — пусть МЧС меня ищет». Если он так не сказал, значит, он не хотел, чтобы его искали», — высказался Егор.