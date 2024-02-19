В Новосибирске заключили под стражу мать, выбросившую новорождённого на улицу

Фото: iStock/zoka74
В Новосибирске заключили под стражу женщину, которая родила ребёнка, а на следующий день выбросила его на улицу, об этом сообщает управление Судебного департамента региона.
Напомним, 16 февраля на улице Новосибирска обнаружили новорождённого мальчика, завёрнутого в полиэтиленовый пакет. Ребёнка нашли случайные прохожие, его экстренно госпитализировали в больницу.
Как стало известно позже, 22-летняя местная жительница 15 февраля родила сына, а на следующий день завернула его в плед, положила в полиэтиленовый пакет и отнесла к мусорным бакам.
Женщина была задержана, а уже 19 февраля суд вынес ей приговор в виде заключения в следственный изолятор до 16 апреля 2024 года.
Читайте также:
На улице в Новосибирске нашли младенца, завёрнутого в полиэтиленовый пакет
В Астрахани нашли расчленённое женское тело, завёрнутое в простыни и пледы
«Убийство в кукурузе»: Под Воронежем женщину застрелили прямо посреди поля
Как стало известно позже, 22-летняя местная жительница 15 февраля родила сына, а на следующий день завернула его в плед, положила в полиэтиленовый пакет и отнесла к мусорным бакам.
Читайте также:
На улице в Новосибирске нашли младенца, завёрнутого в полиэтиленовый пакет
В Астрахани нашли расчленённое женское тело, завёрнутое в простыни и пледы
«Убийство в кукурузе»: Под Воронежем женщину застрелили прямо посреди поля
Евгения Парфентьева