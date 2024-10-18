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Вся Куба осталась без электричества после аварии на теплоэлектростанции Антонио Гутьераса в Матансасе. Об этом сообщило министерство энергетики и горной промышленности Кубы в соцсети Х. Отмечается, что профильные службы уже работают над восстановлением энергосистемы.
«После непредвиденного выхода из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса сегодня в 11 часов утра (18.00 мск — прим. ред.) произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы. Электросоюз работает над его восстановлением», — указано в заявлении.На ситуацию также отреагировал президенты Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. На своей странице в соцсетях он написал, что руководство страны считает своей главной задачей решение энергетической проблемы.
Ранее сообщалось, что Россия запросила у Азербайджана и Грузии возможный импорт электричества в общем объеме 600 МВт на случай аварий. Об этом заявляла член правления «Интер РАО» Александра Панина в кулуарах Всероссийской тарифной конференции. По ее словам, пока что ответа от соседних государств компания не получила.
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