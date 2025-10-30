На Кубе ураган «Мелисса» повредил отель с российскими туристами
Ураган «Мелисса», который пронёсся по странам Карибского бассейна, серьёзно повредил отель на Кубе. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Стихия затронула гостиницу Brisas Guardalavaca Hotel в провинции Ольгин, где сейчас находятся российские туристы. Накануне ураган бушевал в этом регионе. Скорость ветра достигала 195 км/ч.
Очевидцы сообщают, что мощный ветер повредил фасад здания отеля и вырвал с корнем множество пальм на территории. Вода в местном бассейне и на пляже сильно загрязнилась, что теперь делает купание невозможным.
При этом в ближайшее время в этот отель должны приехать новые группы туристов из России. Они увидят последствия разгула стихии. Стоимость туров в эту гостиницу может достигать 200 тысяч рублей за десятидневный отдых на двоих.
Читайте также: