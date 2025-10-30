Трёхлетнюю девочку, которую отец выбросил из окна в Уфе, перевели из реанимации
Трёхлетнюю девочку, пострадавшую в Уфе, перевели из реанимации в отделение нейрохирурии Российской детской клинической больницы (РДКБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медучреждения.
Врачи фиксируют у пациентки положительную динамику. У пострадавшей появились движения в руках и ногах, а также способность глотать и говорить.
Девочка дышит самостоятельно и продолжает получать терапию для компенсации последствий полученных травм. Мать находится вместе с ребёнком в палате. За состоянием малышки наблюдает мультидисциплинарная команда врачей.
Инцидент произошёл 9 октября в квартире на четвёртом этаже дома по улице Ульяновых в Уфе. По информации следствия, отец выбросил девочку из окна. Кадры этого происшествия попали на видео. Ребёнка с тяжёлыми травмами доставили в больницу и прооперировали. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего.
