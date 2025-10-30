Трёхлетнюю девочку, которую отец выбросил из окна в Уфе, перевели из реанимации

30 октября 2025, 15:52

В РДКБ девочку, выброшенную отцом из окна в Уфе, перевели из реанимации

Фото: Istock/Golfcuk

Трёхлетнюю девочку, пострадавшую в Уфе, перевели из реанимации в отделение нейрохирурии Российской детской клинической больницы (РДКБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медучреждения.