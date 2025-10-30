В Перми подростки дважды избили и ограбили одного и того же мужчину
В Перми двое молодых людей дважды избили одного и того же мужчину и похитили у него деньги. Видео с нападением опубликовал Telegram-канал «ЧП Пермь».
В сентябре подростки 2004 и 2007 года рождения остановили мужчину в центре города и потребовали отдать им деньги. Когда прохожий отказался, один из нападавших избил его и забрал наличные.
Позже потерпевший случайно встретил своих обидчиков в супермаркете. Там молодые люди снова избили его и отобрали деньги. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. Правоохранители задержали подозреваемых по факту хулиганства.
Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ «Грабёж». Сотрудники полиции проверяют причастность задержанных к другим преступлениям. Они проводят обыски по месту жительства фигурантов и опрашивают свидетелей.
