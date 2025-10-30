В Москве перекрыли МКАД

30 октября 2025, 13:39

В Москве на 13-м км МКАД перекрыли полосы в районе съезда №14

Фото: Istock/Nataliya Rodina

В Москве частично перекрыли движение по внутренней стороне Московской кольцевой автодороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».