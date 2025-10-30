Достижения.рф

В Москве перекрыли МКАД

В Москве на 13-м км МКАД перекрыли полосы в районе съезда №14
Фото: Istock/Nataliya Rodina

В Москве частично перекрыли движение по внутренней стороне Московской кольцевой автодороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».



Инцидент произошёл на 13-м километре МКАД в районе съезда №14. Оперативные службы города уже прибыли на место и работают. Они выясняют обстоятельства происшествия и уточняют информацию о возможных пострадавших.

В связи с этим движение на указанном участке затруднено. Департамент транспорта рекомендует водителям заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда. Точные причины частичного перекрытия полос остаются неизвестными.

Ольга Щелокова

