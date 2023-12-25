Названо самое завораживающее место Камчатки

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Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что вулкан Толбачик является самым необычным и завораживающим местом полуострова Камчатка.
«Туристы любят восходить на действующий вулкан Толбачик. Некоторые готовят там еду прямо на лаве. Это безумно красивое место, но я советую отправляться туда тем, кто имеет хотя бы минимальную спортивную подготовку. Добираться до места стоит с профессиональными гидами, которые хорошо знакомы с местностью», — отметила в беседе с NEWS.ru Ансталь.Кроме этого, специалист рекомендовала посмотреть Малую долину гейзеров.
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