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Названо самое завораживающее место Камчатки

Турэксперт Ансталь: вулкан Толбачик — самое необычное место Камчатки
25 декабря 2023, 19:19
Фото: istockphoto.com/Olga_Gavrilova

Фото: istockphoto.com/Olga_Gavrilova

Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что вулкан Толбачик является самым необычным и завораживающим местом полуострова Камчатка.
«Туристы любят восходить на действующий вулкан Толбачик. Некоторые готовят там еду прямо на лаве. Это безумно красивое место, но я советую отправляться туда тем, кто имеет хотя бы минимальную спортивную подготовку. Добираться до места стоит с профессиональными гидами, которые хорошо знакомы с местностью», — отметила в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Кроме этого, специалист рекомендовала посмотреть Малую долину гейзеров.


Несмотря на большую популярность Камчатки именно в зимний период из-за возможности покататься на снегоходах и горных лыжах, лучшим временем для посещения полуострова эксперт назвала август и сентябрь.

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Названы страны-лидеры по туристическому потоку в Россию в 2023 году
Китай и Индия стали лидерами по туристическому потоку в Россию в 2023 году
25 декабря 2023, 19:07

Фото: istockphoto/klenger

Больше всего туристов в нынешнем году приехало в Россию из Китая, на втором месте по туристическому потоку — гости из Индии, на третьем — европейцы.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства экономического развития РФ Никита Кондратьев. Он отметил, что с 1 августа 2023 года была запущена программа электронных виз, и 50% всех разрешений на въезд именно таким образом оформили граждане Китая.

Он также добавил, что частыми гостями России были также граждане Индии и, как ни странно, некоторых европейских стран. Кондратьев, правда, не уточнил, о каких именно странах идёт речь.

Кроме того, добавил он, перспективным также является работа в направлении развития туристического обмена с Ираном, с которым, так же, как и с Китаем, действует групповой безвизовый режим.

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Стала известна, в каких странах самые дешевые и дорогие новогодние блюда
В Венгрии самое дешёвое новогоднее блюдо, а в Японии— самое дорогое
24 декабря 2023, 19:13

Фото: istockphoto/flyingv43

Венгрия оказалась страной с самым дешевым новогодним блюдом, а Япония оказалась с самым дорогим.
РИА Новости сообщает о цене новогодних блюд в разных странах.

В Венгрии порция новогодней фаршированной капусты оценивается в $2,5. В составе блюда различные ингредиенты: свиная рулька, сало, свиной жир, капуста, рис. Венгерский праздничный обойдётся в $78.

Самым дорогим блюдом в Новый год оказалась японская гречневая лапша с бульоном и обжаренными креветками, овощами, грибами, а также рыбой. Порция блюда обойдется в $10,8.

Ранее российский путешественник Юрий Малых объездил полмира и рассказал о лучших городах для жизни.

Своё мнение он сообщил в личном блоге на платформе «Дзен». По словам туриста, он пожил несколько месяцев в 9 городах, а дольше недели пробыл в 20-30 локациях. Лучшее место для жизни, по мнению малых, Стамбул.

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#еда
#продукты
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Путешественник из России объездил полмира и назвал лучшие города для жизни
24 декабря 2023, 18:28

Фото: istockphoto/baris canverenler

Российский путешественник Юрий Малых объездил полмира и рассказал о лучших городах для жизни.
Своё мнение он сообщил в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам туриста, он пожил несколько месяцев в 9 городах, а дольше недели пробыл в 20-30 локациях.
Лучшее место для жизни, по мнению Малых, Стамбул.

«Стоящий на стыке Европы и Азии, этот город впитал в себя множество разных культур и веяний, что и сформировало его сегодняшний неповторимый облик», —говорит Юрий Малых.
По его словам, турецкий город оказался ему близким. Также в городе жвёт большое количество красивых девушек. На второй строчке, по мнению блогера, столица Перу — Лиму.

«Город сам по себе громаден, и есть в нем кварталы, в которых не то что жить, в них зайти опасно. Но если взять богатые районы, то это просто рай», — говорит Юрий Малых.
Также в топ самых удобных городов для жизни блогер включил Санкт-Петербург. На четвертом месте Париж.

«Совсем не такой красочный, как его малюют, но все же достаточно удобен и хорош», — сказал в заключении путешественник.
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#туристический маршрут
#новости
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В Германии сирийских туристов приняли за мигрантов и пытались задержать
24 декабря 2023, 16:41

Фото: istockphoto/paulprescott72

Участников туристического клуба из Германии посчитали нелегальными мигрантами и попытались задержать.
The Guardian сообщает, что в ноябре группа туристов сирийского происхождения решила отправиться в четырехдневный горный поход на восток Германии, в Саксонскую Швейцарию. В походе участвовали 55 человек, многие из них говорили между собой на арабском.

Вероятно, жители одной из деревень приняли туристов за нелегальных мигрантов. Сирийцы часто пересекают в этом районе границу между Германией и Чехией. Люди позвонили в полицию.

Инцидент случился после первого дня, которые туристы провели в горах. Группа возвращалась в хостел. В этот момент путь им преградила полицейская машина. Полицейские выяснили, что все сирийцы находятся в германии легально. В итоге правоохранители пожелали хорошего дня и уехали.

«Странно, что люди вызвали из-за нас полицию, когда мы занимались самым немецким видом отдыха, который только можно представить, а именно горным восхождением», — говорит организатор похода Айхам Тахан.
Туристический клуб организовала группа волонтеров в 2016 году. Многие из них родом из Сирии. Цель клуба заключалась в том, чтобы помочь эмигрантам найти друзей и получше узнать новую страну.

«Многие участники оказались очень недовольны. Некоторые обиделись, посчитав произошедшее расизмом. Другие считают это типичным немецким поведением», — сообщил журналистам Тахан.
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#сирия
#германия
#туризм
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На сочинских курортах закрыли трассы и канатные дороги из-за мощного шторма
23 декабря 2023, 16:35

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

На горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» из-за мощного шторма, который обрушился на Сочи, закрыли трассы и почти все канатные дороги.
SHOT сообщает, что в данный момент курорт «Роза Хутор» засыпает снегом. Туристы сообщают о плохой видимости. Единственная канатная дорога, которая работает, «Олимпия». Она действует в разгрузочном режиме. Количество кабинок на ней уменьшили для снижения нагрузки на трос. В результате сотни отдыхающих начали толпиться в очередях.

Аналогичная ситуация и на курорте «Красная Поляна», где закрыли все трассы, подъёмники и канатные дороги.

Сообщается, что работают зоны развлечения на территории, к примеру, ферма северных оленей.

В Сочи действует штормовое предупреждение. До 25 декабря синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами, переходящие в мокрый снег. Зимние пляжи закрыли.

В горах очень сильный ветер с порывами до 27 м/с и мощный снегопад. Все службы работают в усиленном режиме, ситуация стоит на контроле городского оперативного штаба.

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#погода
#снег
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«Рождественская сказка Федерации бокса России» начнет работать в Серпухове
22 декабря 2023, 16:36

Фото: пресс-служба Федерации бокса России

С 29 декабря заработает благотворительная сказочная Новогодняя ёлка в Серпухве. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Благотворительное мероприятие пройдет с 29 декабря 2023 по 8 января 2024 года на площадке Пляж на Оке «Серпуховские Мальдивы».

Для гостей будут работать современные аттракционы и зоны активного отдыха, проведут праздничные представления, квесты, розыгрыши подарков,а также множество бесплатных активностей и мастер-классов от именитых боксёров.

Также для детей будут проводится спектакли русских народных сказок и выступления таких звезд как Ольга Бузова, Gayazovs Brothers, просто Лера, группа RASA и многие другие.

Кроме этого, на территории парка работает бесплатный каток и развлечения по мотивам русских сказок.

Стоит отметить, что перед посещением мероприятия всем желающим нужно обязательно пройти обязательную бесплатную регистрацию на официальном сайте благотворительной акции.

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#подмосковье
#каток
#аттракционы
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#развлечения
#благотворительная акция
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«Новогодняя экология» пройдет в выходные в парках Московской области
22 декабря 2023, 14:32

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Парки Московской области приглашают жителей и гостей региона на мероприятие «Новогодняя экология». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет 24 декабря в парках на территории всего региона. В рамках программы гости и жители округа смогут принять участие в ярмарках изделий ручной работы, мастер-классах и эко-лекциях.

Выставка «Эко-Елка» и новогодняя стена пожеланий «Я желаю…» пройдут в парке «Крестов Брод» городского округа Шатура. В Химках будут работать мастерская крафт-подделок, лаборатория эко-перфоманса и ярмарка изделий ручной работы.

Изготовить деревянных и тряпичных кукол желающие смогут в парке городского округа Серебряные Пруды, а после насладиться настоящим ароматным чаем из самовара на дровах.

Также конкурс поделок «Новая жизнь старым вещам» проведут в Орехово-Зуевском парке, а авторская столярная мастерская будет ждать гостей в Сергиевом Посаде.

Полный список парков и расписание можно ​найти на ​сайте министерства культуры и туризма Московской области

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#выставка
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#ёлка
#жители
#лаборатория
#подмосковье
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В столичном парке «Зарядье» пройдут Дни Московской области
21 декабря 2023, 17:30

Фото: пресс-служба Мостуризма

В парке «Зарядье» 22-24 декабря проведут Дни Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Гостей парка ждёт презентация культурно-развлекательной программы проекта «Зима в Подмосковье». Посетители узнают интересные факты о Московской области, чем знамениты и привлекательны для туристов Зарайск, Коломна, Сергиев Посад, Дмитров, Серпухов, Подольск, Клин, Солнечногорск, Волоколамск и Егорьевск», – говорится в сообщении.
Желающие смогут поучаствовать в познавательной викторине «Кто хочет стать туристом Города С.?», которую проведут на стойке Серпухова. Нужно будет ответить на 10 вопросов об этом городе, правильность которых проверят консультанты.

На стойке Зарайска можно будет познакомиться с разнообразными вкусами коврижек, послушать истории о географических открытиях и тайных свойствах специй, угадать запахи настоящих и синтезированных ингредиентов.

Музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль» подготовил историческую викторину. Сотрудники расскажут о знаковых событиях и местах Волоколамска, интересных туристических объектах. Будет работать фотозона с корзиной воздушного шара.

Помимо этого, состоятся презентации коломенского музея-мануфактуры «Душистыя радости», музейных программ и фестивалей от Музея-заповедника Петра Чайковского в Клину, программ музея ёлочной игрушки «Клинское подворье». Также пройдут дегустации, розыгрыши призов и многое другое.

Мероприятие организовано в рамках совместного проекта «Москва Подмосковье. Два ритма идеального путешествия», который этим летом запустили Министерство культуры и туризма Подмосковья и Комитет по туризму города Москвы.

Два региона активно разрабатывают совместные туристические продукты, чтобы увеличить рост перекрёстного турпотока. Проект включает 10 межрегиональных маршрутов-конструкторов, из которых можно составить собственное идеальное путешествие. Маршруты размещены на главном туристическом портале Подмосковья welcome.mosreg.ru и на цифровом туристическом сервисе RUSSPASS.

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#туризм
#туристический маршрут
#новый год
#подмосковье
#московская область
#москва
#туристы
#парк
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Общественник Сигал назвал преимущества путешествий по России
Общественник Сигал: Путешествовать по России дешевле и проще
20 декабря 2023, 15:18

Фото: istockphoto.com/walencienne

Первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал заявил, что путешествия внутри России более выгодны финансово и проще.
«Отдыхать в России намного дешевле, чем за границей. Плюс путешествовать внутри страны гораздо проще с точки зрения подготовки документов. Также можно получить хороший сервис, поскольку внутренний туризм реально набрал популярность за последние годы, и есть определённые элементы состязательности между регионами. Туристический потенциал только начинает раскрываться ввиду того, что Россия — это страна больших расстояний», — пояснил в беседе с RT Сигал.

При этом, отмечается, что и подготовка специалистов в сфере туризма ведётся на должном уровне. Так, ранее Федеральный ресурсный центр подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства, созданный на базе Российского государственного университета туризма, выдал дипломы о профессиональной переподготовке первым 500 слушателям. Кроме того, известно, что Министерство труда РФ предложило с 2024 года разрешать бесплатное переобучения по востребованным на рынке труда профессиям. Как передают argumenti.ru со ссылкой на Forbes, сейчас такое право есть у граждан старше 50 лет, мам детей дошкольного возраста, не имеющих работы, а также россиян с инвалидностью и безработных.

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#россия
#туризм
#подготовка
#сервис
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