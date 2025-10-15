Достижения.рф

В Уфе грузовик протаранил стоявшие на перекрёстке автомобили, есть погибшие

Фото: iStock/JTeivans

В Уфе произошло страшное ДТП с участием грузовика и нескольких автомобилей. Об этом сообщает телеканал НТВ.



Отмечается, что в результате аварии погибли два человека, ещё не менее восьми получили травмы.

По данным издания, грузовик с грунтом протаранил несколько автомобилей, стоявших на перекрёстке.

По предварительной информации, у самосвала отказали тормоза, из-за чего водитель потерял контроль над грузовиком. От сильного удара машины разлетелись по проезжей части и тротуарам, что усугубило масштабы происшествия.

На месте аварии работают экстренные службы, пострадавших доставили в больницы. Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств ДТП.

