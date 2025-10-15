В Уфе грузовик протаранил стоявшие на перекрёстке автомобили, есть погибшие

15 октября 2025, 10:08

В Уфе два человека погибли в ДТП с грузовиком и автомобилями

Фото: iStock/JTeivans

В Уфе произошло страшное ДТП с участием грузовика и нескольких автомобилей. Об этом сообщает телеканал НТВ.