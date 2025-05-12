В Кузбассе в страшнейшем ДТП погибли молодой мужчина и ребёнок

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В жутком ДТП в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области погиб молодой человек и маленький ребёнок.
В ГИБДД по Кузбассу сообщили «Сiбдепо», что в ДТП разбились две машины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По предварительным данным, в аварии погиб парень и ребёнок.
Местные жители выражают скорбь в соцсетях и выражают свои соболезнования семье погибших.
Тем временем при столкновении двух автомобилей на Филимонковском шоссе пострадали два человека. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
Из-за ДТП были перекрыты оба ряда в сторону области.
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Местные жители выражают скорбь в соцсетях и выражают свои соболезнования семье погибших.
Тем временем при столкновении двух автомобилей на Филимонковском шоссе пострадали два человека. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
«По предварительным данным, на перекрестке Филимонковского шоссе и Проектируемого проезда №5260 произошло ДТП — столкновение двух транспортных средств. В результате аварии пострадали два человека. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
Из-за ДТП были перекрыты оба ряда в сторону области.
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Элина Позднякова