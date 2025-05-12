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В Кузбассе в страшнейшем ДТП погибли молодой мужчина и ребёнок

Фото: iStock/Anton Novikov

Фото: iStock/Anton Novikov

В жутком ДТП в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области погиб молодой человек и маленький ребёнок.
В ГИБДД по Кузбассу сообщили «Сiбдепо», что в ДТП разбились две машины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По предварительным данным, в аварии погиб парень и ребёнок.

Местные жители выражают скорбь в соцсетях и выражают свои соболезнования семье погибших.

Тем временем при столкновении двух автомобилей на Филимонковском шоссе пострадали два человека. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

«По предварительным данным, на перекрестке Филимонковского шоссе и Проектируемого проезда №5260 произошло ДТП — столкновение двух транспортных средств. В результате аварии пострадали два человека. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Из-за ДТП были перекрыты оба ряда в сторону области.

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Финалистку «Миссис Россия — 2019» Наталью Маурер забили до смерти
12 мая 2025, 11:36

Наталья Мурер (Фото: Инстаграм* @natasha_boska)

Участницу конкурса «Миссис Россия» и известную скрипачку Наталью Маурер обнаружили в Москве без признаков жизни. Об этом сообщил Телеграм-канал Baza.
Труп 40-летней Натальи нашли 3 мая в квартире, которая принадлежит врачу-хирургу, старшему научному сотруднику центра «Микрохирургия глаза» Алексею Паштаеву. Там обнаружили беспорядок и следы борьбы.

Следствие полагает, что Маурер и Паштаев были сожителями. Владельца квартиры арестовали, его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Женщина была победительницей конкурса «Миссис Нижний Новгород», из-за чего смогла участвовать в «Миссис Россия». Еще она играла на скрипке вместе с супругом, солистом балета Нижегородского театра оперы и балета. Пара воспитывала троих детей: сыновей Давида и Авеля, дочь Еву.

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Бизнесмен Михаил Хубутия после зверского избиения Юлии Ван заявил, что платил ей за секс миллион рублей в месяц
Михаил Хубутия платил избитой им Юлии Ван миллион рублей в месяц за секс
12 мая 2025, 10:48

Михаил Хубутия (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Юлия Ван (Юлия Иванова) обвинила Михаила Хубутию в покушении на убийство. 58-летний бизнесмен впервые рассказал об отношениях с 29-летней моделью.
Модель и бизнесвумен родом из Ростовской области. Она выдвинула обвинения против бывшего возлюбленного, которого обвиняет в зверском избиении с применением топора и молотка. Девушке пришлось притвориться мёртвой, чтобы мужчина перестал её бить и ушёл. Инцидент произошёл 25 апреля в доме Юлии в Подмосковье. Ван самостоятельно вызвала себе скорую и полицейских.

Причиной конфликта девушка называет ревность. Юлия рассталась с Михаилом в декабре прошлого года, однако он якобы не хотел оставлять её в покое и постоянно угрожал отобрать их совместную дочь и упечь Ван в психиатрическую клинику. Теперь бывший министр торговли Московской области Хубутия впервые прокомментировал обвинения в свой адрес, назвав их смешными.

Михаил утверждает, что у него с Юлией был исключительно коммерческий роман. Девушку он нашёл с помощью специального менеджера, занимающегося поиском спутниц для богатых мужчин.

«Состоялась встреча, где Ван озвучила свои условия: 10 тысяч долларов за свидание. Разумеется, оно подразумевало близость. Я согласился, передал ей средства. Юлия немедленно отправилась в бутик и купила себе что-то из одежды и даже приобрела мне какой-то шарфик. Это было очень трогательно. Так завязалось наше общение или, называя вещи своими именами, финансовое сотрудничество», – заявил Хубутия, слова которого приводит StarHit.
Отношения пары развивались стремительно, и уже спустя некоторое время женатый бизнесмен приобрёл для девушки апартаменты в Москве.

«Время от времени Юлия придумывала тарифные планы! Да-да. Она действительно бизнесвумен в некотором роде. Так и говорила: "Миша, предлагаю тебе тарифный план супер VIP. Туда входят 10 ночей, 3 выезда в любое время для оказания оральных услуг и так далее". Этот "пакет" стоил 1 миллион рублей в месяц», – отметил бывший министр.
В результате, участница конкурса «Мисс Европа Плюс-2014» забеременела от экс-министра и родила ему дочь. Но даже после этого в паре сохранился прежний формат отношений, основанный на плате за интимные услуги. Михаил отметил, что признал ребёнка, купил его матери недвижимость в Подмосковье и полностью обеспечивал как «любой порядочный человек».

В заключение бизнесмен добавил, что ни о какой ревности речи не шло. Якобы он прекрасно знал, что у Ван был ещё один обеспеченный клиент, но относился к этому абсолютно спокойно. Сейчас против Хубутии возбуждено уголовное дело. Его интересы будет защищать звёздный адвокат Сергей Жорин, который отметил, что формат отношений Юлии и Михаила в этом деле имеет принципиальное значение.

Отметим также, что Хубутия более 30 лет прожил в браке с Екатериной Джанашией, которая родила ему троих сыновей. С Ван он состоял в отношениях с 2018 года.

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В Новокузнецке подросток планировал взорвать военкомат
12 мая 2025, 06:22

Фото: iStock/Thomasaf

В Новокузнецке правоохранители задержали подростка, который планировал взорвать в военкомате самодельное взрывное устройство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Кузбассу.
«Проведенными УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу оперативно-розыскными мероприятиями установлен несовершеннолетний житель региона, который из корыстных побуждений вступил в сговор с представителем террористической организации "Легион свобода России"* для совершения террористического акта путем совершения взрыва СВУ (самодельного взрывного устройства – ред.) на территории военного комиссариата города Новокузнецка, в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти в Кемеровской области», — передает пресс-служба ведомства.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Его будут судить по статье 205 УК РФ за приготовление к теракту. Сейчас подросток находится под стражей.

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#ук
#рф
#теракт
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В Новой Зеландии учительница попала в тюрьму за совращение 15-летнего школьника
12 мая 2025, 04:40

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

В крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде посадили 27-летнюю учительницу за совращение 15-летнего подростка. Об этом сообщает The New Zealand Herald.
Как оказалось, учительница преподавала английский язык. В июле 2023 года она начала общаться с потерпевшим в Snapchat. По данным прокурора, женщина флиртовала с подростком, давала ему кредитную карту, покупала вейпы и делала ему комплименты. Уже в сентябре того же года учительница отвезла школьника на автостоянку, где между ними произошел сексуальный контакт.

После этого преподаватель отправляла интимные фотографии потерпевшему. К тому же девушка покупала алкоголь подростку и его другу. Далее между ними вновь произошел секс на автостоянке.

Прокурор настаивает на том, что школьник пострадал от действий учительницы. К тому же у него пропал интерес к занятиям из-за романа с девушкой.

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В Шереметьево арестовали 23 человека по делу о хищении средств у участников СВО
12 мая 2025, 04:07

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В московском аэропорту Шереметьево арестовали 23 человека, которых обвиняют в хищении средств у участников специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.
«По настоящему уголовному делу, возбужденному по ст. 158 (кража) и ст. 159 (мошенничество) УК РФ, арестованы 23 фигуранта, в числе которых 5 полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево», — рассказали агентству в правоохранительных органах.

К тому же фигуранты дела обвиняются по статье 210 УК РФ. Им предъявляют организацию преступного сообщества или участие в нем. Среди арестованных оказалось пять сотрудников ППС.

Как оказалось, полицейские помогали таксистам искать потенциальных жертв. При этом оперуполномоченный полиции аэропорта отказывал пострадавшим в возбуждении уголовных дел. О том, какая именно схема была разработана для хищения средств, не уточняется.

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