На Кузбассе в ДТП с двумя трамваями пострадали 30 человек

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В результате столкновения двух трамваев в Кемерово, по предварительным данным, пострадали 30 человек. Два пассажира вылетели из салона прямо на проезжую часть.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, утром на Логовом шоссе около 7:35 по местному времени одного из трамваев отказали тормоза, и уже на Кузнецком мосту он на скорости врезался в спереди идущий вагон.
В момент ДТП в трамваях находились пассажиры, некоторые из них получили сильные ушибы, а два человека на повороте вылетели прямо на дорогу.
Также известно, что в результате аварии зажало одного из водителей трамвая.
В настоящее время в районе ДТП движения парализовано. На месте работают правоохранители, следователи и оперативники. По факту аварии возбудили уголовное дело по статье за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
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В момент ДТП в трамваях находились пассажиры, некоторые из них получили сильные ушибы, а два человека на повороте вылетели прямо на дорогу.
Также известно, что в результате аварии зажало одного из водителей трамвая.
В настоящее время в районе ДТП движения парализовано. На месте работают правоохранители, следователи и оперативники. По факту аварии возбудили уголовное дело по статье за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
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Алина Юрчак