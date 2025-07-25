Разбор обломков после взрыва газа в саратовской многоэтажке завершится сегодня
Разбор обломков после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове планируется завершить в течение текущего дня. Обследование здания на предмет повреждений начнется в субботу утром, сообщает телеграм-канал 112.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что на месте происшествия будет создан оперативный штаб, который будет работать круглосуточно. В ближайшее время также стартует работа специальной горячей линии для оказания помощи пострадавшим и предоставления актуальной информации о ситуации.
Напомним, газ взорвался около 11 утра рядом с домом, в результате чего рухнули квартиры с 1 по 10 этаж. В настоящее время под завалами ищут пострадавших. Три человека погибли. Работы по спасению продолжаются, ситуация остается сложной.
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