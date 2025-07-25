Спасатели обнаружили четвертого погибшего в разрушенном доме в Саратове
Спасатели обнаружили еще одного погибшего при разборе завалов дома в Саратове, сообщает агентство Baza. Таким образом, число жертв трагедии достигло четырех человек.
Ранее сообщалось, что разбор обломков после взрыва газа в многоэтажном доме планируется завершить сегодня. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также заявил, что на месте происшествия будет создан оперативный штаб, который будет работать круглосуточно для координации работ по ликвидации последствий аварии и оказанию помощи пострадавшим.
Работы по разбору обломков продолжаются.
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