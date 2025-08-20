Минск проверяет сообщения о принудительном труде граждан Белоруссии в Воронежской области

20 августа 2025, 09:32

Фото: iStock/Tycson1

Министерство иностранных дел Белоруссии начало проверку сообщений о возможном вовлечении граждан страны в принудительный труд на территории Воронежской области России. Об этом сообщила пресс-служба посольства республики в Москве.