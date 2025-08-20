Минск проверяет сообщения о принудительном труде граждан Белоруссии в Воронежской области
Министерство иностранных дел Белоруссии начало проверку сообщений о возможном вовлечении граждан страны в принудительный труд на территории Воронежской области России. Об этом сообщила пресс-служба посольства республики в Москве.
Поводом для реакции дипломатов стала информация, распространённая 19 августа волонтёрской организацией «Движение Альтернатива». Согласно их данным, в селе Подколодновка Воронежской области было обнаружено фермерское хозяйство, где в рабских условиях содержатся и бесплатно трудятся на полях и в теплицах около 100 человек, среди которых предположительно есть граждане Белоруссии.
В публикации отмечается, что дипломатам уже удалось выйти на связь с одним из пострадавших. Вся полученная информация передана для проведения проверки в правоохранительные органы Белоруссии для организации необходимых действий.
