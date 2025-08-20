Сильный пожар вспыхнул в торговом центре в одном из российских городов
Пожар начался в крупнейшем ТЦ Кемерово «Лапландия»
Сильный пожар начался в торговом центре «Лапландия» на Октябрьском проспекте в Кемерове. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Кузбассу.
Сообщение о возгорании поступило на диспетчерский пульт в 13:12 (09:42 мск) по местному времени. На месте работают пожарно-спасательные бригады. Информация о пострадавших уточняется.
По данным телеграм-канала SHOT, загорелся фасад здания, пожару присвоен второй ранг сложности. В настоящее время проводится эвакуация посетителей и персонала.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошел пожар в реабилитационном центре инвалидов.
