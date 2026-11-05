На Лыткаринском шоссе серьезно затруднено движение из-за опрокидывания грузовика

05 ноября 2026, 18:35

оригинал Фото: Госавтоинспекция Московской области

На Лыткаринском шоссе в районе съезда на федеральную трассу М-5 «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие, которое привело к серьезному затруднению движения. Об этом сообщили в дежурной части Госавтоинспекции Московской области.