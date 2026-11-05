На Лыткаринском шоссе серьезно затруднено движение из-за опрокидывания грузовика
На Лыткаринском шоссе в районе съезда на федеральную трассу М-5 «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие, которое привело к серьезному затруднению движения. Об этом сообщили в дежурной части Госавтоинспекции Московской области.
Предварительно, водитель грузового автомобиля Isuzu, перевозившего строительные материалы, не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась прямо на проезжую часть.
Пострадавших в результате аварии нет. В настоящее время проезжая часть частично заблокирована перевернувшимся грузовиком и рассыпавшимся грузом, движение на участке сильно затруднено. На месте происшествия уже работает наряд ДПС, который регулирует дорожную обстановку.
Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть предельно внимательными при подъезде к этому участку, соблюдать дистанцию и по возможности выбирать альтернативные маршруты объезда. Так, объехать затор можно через Новорязанское шоссе, используя другие развязки для выезда на трассу, либо через Южно-Лыткаринскую автодорогу (ЮЛА), воспользовавшись открытыми участками новой трассы. Для локального объезда также можно использовать Тураевское шоссе.
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