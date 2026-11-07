На М-5 в Башкирии образовалась пробка из фур из-за ограничений после непогоды
Из-за ограничений на трассе М-5 в направлении Челябинска образовалась пробка из фур. Об этом информирует 74.ru.
Затор возник на территории Башкирии недалеко от границы с Челябинской областью после того, как там ввели ограничения из-за непогоды. Водители жалуются на гололёд и заснеженные дороги.
Известно, что Челябинская область ввела ограничения для большегрузов накануне, когда в регион пришли снегопады. Сначала запрет действовал на участке от Миасса до Кропачёва, затем — от границы с Башкортостаном до Миасса. Водителям фур пришлось ночевать на трассе.
В Уралуправтодоре сообщили, что ограничения продлили до 15:00 по местному времени из-за большого объёма скопившихся транспортных средств. Сотрудники ГИБДД пропускают грузовые автомобили колоннами.
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