В метро Москвы появилась девушка, которая просит деньги и угрожает шприцем

07 ноября 2026, 09:00

Фото: Istock/hank5

В московском метро пассажиры жалуются на агрессивную девушку, которая просит деньги и пристаёт к людям. Двое очевидцев утверждают, что она угрожала им шприцем. Об этом сообщает РЕН ТВ.