В метро Москвы появилась девушка, которая просит деньги и угрожает шприцем
В московском метро пассажиры жалуются на агрессивную девушку, которая просит деньги и пристаёт к людям. Двое очевидцев утверждают, что она угрожала им шприцем. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В соцсетях распространилось видео с Анной (имя изменено): она подходит к пассажирам и просит по 300–400 рублей, а после отказа начинает оскорблять и вести себя агрессивно. Пользователи пишут, что встречали её на разных линиях.
Очевидица Лейсан рассказала, что столкнулась с ней 31 октября на «Полежаевской». Другие жалуются на плевки, царапины и пинки. Одна девушка утверждает, что незнакомка пыталась толкнуть её к рельсам на «Текстильщиках». Несколько предполагаемых пострадавших собираются обратиться в полицию с коллективным заявлением.
Автор одного из роликов утверждает, что Анна напала на него со шприцем. Пока нельзя напрямую связать её с серией сообщений об уколах в метро. Знакомая девушки рассказала, что та ранее наблюдалась у психиатров, периодически просит деньги у прохожих и отрицает нападение со шприцем.
Читайте также: