В Хабаровском крае трассу перекрыли из-за мощного снегопада
В Хабаровском крае временно ограничили движение всех видов транспорта на трассе Селихино — Николаевск-на-Амуре. В региональном Минтрансе сообщили, что причиной стал мощный снегопад.
Запрет на проезд действует с 11:00 7 ноября (04:00 мск). По предварительным сведениям, он продлится в ближайшие сутки. Движение закрыли на участке от села Богородское до Николаевска-на-Амуре, на подъезде к селу Лазарево и на подъезде к селу Озерпах.
На автодороге работает специализированная техника. Дорожные службы расчищают проезжую часть и обрабатывают покрытие против скольжения. Синоптики предупреждают: 7 ноября на востоке Хабаровского края ожидаются сильный снег, метель и порывы ветра до 29 м/с. Специалисты рекомендуют водителям воздержаться от поездок в этом направлении и следить за обновлениями информации о состоянии трассы.
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