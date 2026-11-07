В Хабаровском крае трассу перекрыли из-за мощного снегопада

07 ноября 2026, 07:50

Фото: Istock/Erich Fend

В Хабаровском крае временно ограничили движение всех видов транспорта на трассе Селихино — Николаевск-на-Амуре. В региональном Минтрансе сообщили, что причиной стал мощный снегопад.