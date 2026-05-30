Пятилетняя девочка захотела погладить кота, а попала на операцию с дренажом в руке
В Барнауле пятилетняя девочка попыталась погладить кота в подъезде своего дома, после чего ей потребовалась операция на руке. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Всё началось с того, что животное испугалось действий малышки и укусило её за левую кисть. Мать обработала рану дома, но состояние дочки ухудшилось: рука сильно опухла, температура поднялась до 39,5 градуса.
В травмпункте девочке сделали прививку от бешенства, однако отёк не спал. Тогда родители отвезли ребёнка в больницу. Хирурги диагностировали флегмону левой кисти, вскрыли руку, удалили гной и поставили дренаж. Сейчас рана затянулась. По словам матери, дочка не усвоила урок: она по-прежнему хочет гладить всех встречных котов и других животных.
Ранее сообщалось о происшествии в Калининградской области. Там стаффордширский терьер покусал двух мальчиков.
