В Чите пьяный водитель BMW насмерть сбил 21-летнюю девушку у ночного клуба
В Чите пьяный водитель BMW насмерть сбил девушку возле ночного клуба. Как сообщает Telegram-канал SHOT, до этого мужчина подрался с компанией, в которой находился дядя погибшей.
Ранним утром из клуба Barcode на пересечении улиц Ленина и Красноармейской вышла группа из более чем 10 человек. На улице между ними началась драка.
В ходе потасовки один из мужчин потерял сознание и упал под припаркованный BMW. Позже за руль иномарки сел нетрезвый мужчина. Он завёл двигатель, резко нажал на газ, развернулся и на полной скорости совершил наезд на 21-летнюю девушку.
В этот момент она пыталась привести в чувство пострадавшего — как выяснилось, своего дядю. Автомобиль протащил девушку несколько метров под колёсами, после чего она скончалась на месте. Дядю доставили в больницу. Правоохранители задержали водителя.
