В Ленобласти эскалатор в ТЦ едва не «съел» маленького шпица
В Мурино Ленинградской области на эскалаторе в ТЦ едва не погиб маленький шпиц. Как сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», собака застряла лапой в механизме и начала громко скулить.
Предварительно, пёс ехал на эскалаторе рядом с владелицей, а при сходе его лапа попала под защитную гребёнку механизма. Девушка потянула питомца на себя, из-за чего рана стала ещё больше.
На помощь шпицу пришли охранник и добровольцы проекта «Спасатели рядом». К моменту, когда специалисты добрались до животного, вокруг уже появилось много крови. У собаки оказалась повреждена подушечка лапы.
Профессионалы остановили кровотечение, перевязали рану и вызвали ветеринара. Им пришлось успокаивать и растерянную хозяйку. Серьёзных повреждений удалось избежать. Врач осмотрел животное: экстренная ночная операция не потребовалась. Утром питомцу предстоит пройти обследование и сделать рентген.
