Достижения.рф

В Ленобласти эскалатор в ТЦ едва не «съел» маленького шпица

В ТЦ в Мурино собака породы шпиц застряла лапой в эскалаторе и поранилась
Фото: Istock/nuttapong punna

В Мурино Ленинградской области на эскалаторе в ТЦ едва не погиб маленький шпиц. Как сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», собака застряла лапой в механизме и начала громко скулить.



Предварительно, пёс ехал на эскалаторе рядом с владелицей, а при сходе его лапа попала под защитную гребёнку механизма. Девушка потянула питомца на себя, из-за чего рана стала ещё больше.

На помощь шпицу пришли охранник и добровольцы проекта «Спасатели рядом». К моменту, когда специалисты добрались до животного, вокруг уже появилось много крови. У собаки оказалась повреждена подушечка лапы.

Профессионалы остановили кровотечение, перевязали рану и вызвали ветеринара. Им пришлось успокаивать и растерянную хозяйку. Серьёзных повреждений удалось избежать. Врач осмотрел животное: экстренная ночная операция не потребовалась. Утром питомцу предстоит пройти обследование и сделать рентген.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0