На МАПП «Озинки» сотрудники ОПК задержали двух водителей за взятку таможеннику
На МАПП «Озинки» сотрудники ОПК задержали группу лиц за попытку дать взятку таможеннику. Подробности сообщает пресс-служба ФТС России.
Мобильная группа Саратовской таможни остановила два грузовика с электросамокатами и мототехникой и направила их на склад временного хранения для досмотра.
Шофёр одного из автомобилей предложил ведущему инспектору взятку за беспрепятственный проезд без контроля. Таможенник сообщил об этом в отделение по противодействию коррупции (ОПК). Когда два водителя попытались передать 200 тысяч рублей в служебном кабинете, сотрудники ОПК задержали их.
В отношении взяткодателей следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки группой лиц в крупном размере). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
