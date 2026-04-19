В Подмосковье ревнивец поджёг машину дяди бывшей жены, приняв его за любовника
В подмосковном Серпухове мужчина по ошибке поджёг автомобиль родственника бывшей жены. Как сообщает «МК», он принял дядю девушки за её любовника.
Гражданин Беларуси Евгений тяжело переживал разрыв с гражданской женой. В тот вечер он сильно выпивал во дворе её дома. Там он увидел, как во двор въехал автомобиль Chery Tiggo. Из машины вышли бывшая жена и водитель.
Ревнивец решил, что это новый ухажёр. Евгений поджёг валявшуюся во дворе тканевую подушку и засунул её под капот иномарки. Автомобиль вскоре загорелся. Прибывшие пожарные потушили огонь, но машина серьёзно пострадала. Полицейские быстро установили поджигателя.
Выяснилось, что водитель приходился не любовником, а родным дядей бывшей жены. Он просто подвёз племянницу с тяжёлыми сумками из магазина. Суд приговорил Евгения к двум годам условно и обязал выплатить 154 827 рублей в счёт возмещения ущерба.
