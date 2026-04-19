В Индонезии криминальный авторитет похитил россиянку и требует выкуп у её родных
В Индонезии местный криминальный авторитет похитил россиянку и удерживает её в своём доме. Как сообщает Telegram-канал Baza, он требует деньги у родных девушки.
Известно, что Наталия улетела в Джакарту с подругой в январе. Спустя три месяца спутница вернулась, а туристка решила задержаться. Две недели назад родственники начали получать сообщения с её телефона: девушка якобы просила у матери деньги на съём жилья и еду.
Выяснилось, что на отдыхе россиянка познакомилась с 37-летним индонезийцем. Когда Наталия захотела улететь, люди из его окружения — их она называет мафией — не позволили ей покинуть остров. Мужчина разрешает ей связываться только с матерью. Сейчас девушка продолжает жить в его доме. Родители пытаются узнать о её состоянии через местную полицию и посольство.
Ранее на Шри-Ланке поезд насмерть сбил российскую туристку.
