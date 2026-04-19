«Не успела проскочить»: На Шри-Ланке поезд насмерть сбил россиянку

На Шри-Ланке поезд насмерть сбил российскую туристку на железнодорожном переезде. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.



Трагедия произошла утром 19 апреля в маленьком прибрежном городке Ахангама. 23-летняя Александра из Тюмени переезжала железнодорожные пути на электробайке.

Местное время составляло около 10 часов. Предварительно, девушка пыталась проскочить переезд перед приближающимся составом, но не успела — поезд сбил её. От полученных травм россиянка погибла на месте.

Александра прилетела на Шри-Ланку несколько месяцев назад. На родине она работала маркетологом в рестопабе Good Story и снималась в стильных фотосессиях. Обстоятельства происшествия выясняют местные власти.

Ольга Щелокова

