На месте ЧП в Павловске нашли коробку с проводами и порошкообразным веществом

В Берлине работы по тушению пожара на заводе Diehl Metal Applications (входит в оборонно-промышленный концерн Diehl Group) были приостановлены из-за угрозы попадания токсичной воды в сточные воды. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на представителя пожарной службы Адриана Венцеля.