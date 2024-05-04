На месте ЧП в Павловске нашли коробку с проводами и порошкообразным веществом

Фото: istockphoto/fergregory
Находка в заброшенной котельной в Павловске, где в пятницу произошел взрыв, вызвала волну интереса: на месте ЧП нашли металлический корпус с проводами и порошкообразным веществом внутри. Об этом 4 мая пишет «Фонтанка.ру».
По предварительным данным, коробку обнаружили в пяти метрах от основания трубы. Вместе с корпусом, содержащим вещество, были найдены осколки, часть аккумулятора, детонатор и предмет, напоминающий взрыватель. Все найденные предметы направлены на экспертизу. На данный момент рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.
Администрация Пушкинского района 3 мая сообщила, что на заброшенной тепловой электростанции в Павловске была повреждена труба. Ранее жители Павловска и Пушкина рассказывали о звуку взрыва. Один из свидетелей заявил, что взрыв привел к вибрации окон на Октябрьском проспекте в Пушкине.
Читайте также:
В квартире жилого дома в Химках произошел взрыв
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв
В Воронеже прозвучал взрыв — СМИ
Артем Кузьмин