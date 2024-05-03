В квартире жилого дома в Химках произошел взрыв

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В квартире жилого дома в Химках 3 мая произошел взрыв, после которого начался пожар. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
Отмечается, что инцидент произошел около 6 часов утра в доме на улице Совхозной. Прозвучал хлопок с последующим задымлением. В надзорном ведомстве уточнили, что повреждены оконные рамы и фасад дома. По предварительным данным, в квартире взорвался холодильник. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Пострадавших нет.
Причины взрыва устанавливаются. На месте происшествия работают правоохранительные и специальные службы.
До этого в МЧС сообщали, что спасатели тушат пожар в трехэтажном здании на востоке Москвы. На месте ЧП обрушилась кровля на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания достигла 2,5 тысячи «квадратов». Для тушения возгорания были задействованы 120 спасателей и 35 единиц техники. К устранению пожара также привлекали авиацию и пожарный поезд.
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