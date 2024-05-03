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В квартире жилого дома в Химках произошел взрыв

03 мая 2024, 12:17
Фото: iStock/Olivia Rich

Фото: iStock/Olivia Rich

В квартире жилого дома в Химках 3 мая произошел взрыв, после которого начался пожар. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Отмечается, что инцидент произошел около 6 часов утра в доме на улице Совхозной. Прозвучал хлопок с последующим задымлением. В надзорном ведомстве уточнили, что повреждены оконные рамы и фасад дома. По предварительным данным, в квартире взорвался холодильник. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Пострадавших нет.

Причины взрыва устанавливаются. На месте происшествия работают правоохранительные и специальные службы.



До этого в МЧС сообщали, что спасатели тушат пожар в трехэтажном здании на востоке Москвы. На месте ЧП обрушилась кровля на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания достигла 2,5 тысячи «квадратов». Для тушения возгорания были задействованы 120 спасателей и 35 единиц техники. К устранению пожара также привлекали авиацию и пожарный поезд.

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#пожар
ФСБ ликвидировала подозреваемого в теракте в «Крокусе», сбежавшего в Чехове
03 мая 2024, 12:34

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Под Санкт-Петербургом сотрудники ФСБ ликвидировали подозреваемого в причастности к теракту в «Крокус сити холле», который ранее сбежал при попытке задержания в Чехове. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Силовики проследили передвижение преступника и взяли его, когда он пытался распотрошить очередной схрон в Гатчинском районе Ленинградской области. Мужчина вновь попытался оказать сопротивление и был ликвидирован сотрудниками ФСБ.

В марте 2024-го агент украинской разведки прибыл в Россию из Литвы. Здесь он собирался устроить несколько терактов на объектах Минобороны, в волонтерском центре и на топливном терминале в Ленобласти.

В его телефоне обнаружили переписки с подельниками. Далее их используют для поимки всех причастных.

Напомним, 10 апреля предполагаемый пособник террористов из «Крокуса», убегая от полиции, выскочил из машины и спрыгнул с моста, ему удалось скрыться в лесополосе.

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#рф
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Российские врачи требуют освободить по делу о фейках из СИЗО педиатра Буянову
03 мая 2024, 12:33

Фото: iStock/fotoember

В России врачи требуют освободить по делу о фейках из СИЗО московского педиатра Надежду Буянову.
Письмо в ее поддержку медики разместили в Telegram-канале, пишет «Осторожно, новости». Помимо этого, врачи опубликовали обращение, в котором читают о деле Буяновой стихотворение. Там говорится, что дело врача «дает молодежи мощный сигнал — не идите в медицину».

Дело Буяновой рассматривает Тушинский суд Москвы. Врача арестовали в конце апреля. Изначально ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Затем, как утверждает следствие, Буянова покинула Москву.

По данным обвинения, на приеме медик некорректно высказалась об отце ребенка, который принимал участие в спецоперации на Украине. По словам вдовы военнослужащего, Буянова сказала ее сыну, что такие как его отец — «законная цель для Украины». Сама Буянова это отрицает.

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#сво
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ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в России
ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Украины
03 мая 2024, 11:51

Фото: iStock/Grigorenko

ФСБ уничтожила диверсанта военной разведки Украины, который прибыл из Литвы для осуществления терактов на военных и энергобъектах в Московском регионе и Ленинградской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
В ведомстве отметили, что преступник был обнаружен во время изъятия схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области, которые он планировал задействовать для осуществления теракта на топливном терминале в Тосненском районе. Уточняется, что во время задержания литовский диверсант оказывал вооруженное сопротивление, однако был ликвидирован.

В ЦОС ФСБ России добавили, что во время осмотра телефона злоумышленника была обнаружена переписка с куратором, которая отчетливо демонстрирует планы украинских террористов «полностью искоренить все русское» в странах Прибалтики.

Ранее сообщалось, что на кладбищах стран Прибалтики появляются могилы погибших на Украине наемников, при этом власти скрывают истинные потери. Подробнее читайте в материале «Радио 1»

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#фсб
#сбу
#литва
#преступники
#теракт
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В Москве задержали лидеров китайской тоталитарной секты «Фалуньгун»*
03 мая 2024, 11:42

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Москве задержали лидеров китайской тоталитарной секты «Фалуньгун»*. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в пяти квартирах, где базировались её лидеры. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что силовики арестовали руководителя секты Наталью Миненкову. Один из адептов сообщил, что ничего плохого и противоправного они не совершают, исключительно «делают упражнения».

В апреле текущего года под суд также попала жительница Пятигорска, которая вовлекала новых членов в китайскую секту, занималась подготовкой собраний, распространением информации о секте. В июле 2020 года Генпрокуратура России признала нежелательными семь организаций, которые связаны с «Фалуньгун»*.

Секта «Фалуньгун»* появилась в Китае в 90-е годы. Всё с традиционной китайской гимнастики цигун, однако с годами радикальность секты возрастала.

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* Запрещенная в России организация
#суд
#генпрокуратура
#москва
#китай
#преступление
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Мигрант до смерти избил пенсионерку во Владимире
Во Владимире уроженец Узбекистана пойдёт под суд за убийство пенсионерки
03 мая 2024, 11:39

Фото: iStock/Fedorovekb

Во Владимире 60-летний уроженец Узбекистана до смерти избил 87-летнюю пенсионерку. Об этом СУСК РФ по региону сообщило «Ленте.ру».
По данным следствия, в ноябре 2023 года мигрант пришёл в гости к своей знакомой. Между ними произошла ссора, в результате которой мужчина набросился на пенсионерку и избил её. После этого он скрылся с места преступления. Полученные травмы были несовместимы с жизнью. Тело пожилой женщины на следующий день обнаружила обнаружила её соседка, которая и вызвала полицию. Правоохранителям удалось установить личность убийцы и задержать его.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть пострадавшего.

В настоящее время мигрант заключён под стражу, материалы его дела переданы в суд.

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#суд
#уголовное дело
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Украина подорвала резервуар с газом в российском регионе
Белгородский глава Гладков: ВСУ подорвали дроном газовый резервуар в Шебекино
03 мая 2024, 10:59

Фото: Istock/sarawutk

ВСУ атаковали газовый резервуар на территории заправки в Шебекино Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, украинские военные использовали для атаки дрон-камикадзе. В результате происшествия произошло возгорание резервуара для хранения газа. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Гладков также сообщил, что в момент удара по резервуару на заправке находилась одна сотрудница. Женщина успела самостоятельно эвакуироваться и не пострадала.

Также ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в селе Вознесеновка. Мирный житель получил ранения.

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#возгорание
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#всу
#рф
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Группу российских полицейских обвинили в организации незаконной миграции
Семерым рязанским полицейским предъявили обвинение в организации миграции
03 мая 2024, 10:42

Фото: iStock/Dzurag

Семерым полицейским из Рязанской области предъявлено обвинение в организации незаконной миграции. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
По информации портала, в регионе действовала группа полицейских, которые помогали подельникам ставить граждан на миграционный учет.

Одна из фигурантов уголовного дела занимала должность замначальника отдела по работе с гражданами РФ в УМВД по Рязанской области.

Прежде сообщалось, что в связи с нововведениями, прибывшие на территорию России иностранные граждане будут заполнять специальную форму, установленную МВД. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#конфликт
#учёт
#рф
#мигранты
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Стало известно, кто расстрелял охранника гостиницы «Украина»
В Москве бизнесмен расстрелял охранника гостиницы «Украина» и скрылся на «Гелендвагене»
03 мая 2024, 10:32

Фото: iStock/nixki

В Москве бизнесмен расстрелял охранника гостиницы «Украина» и скрылся на «Гелендвагене». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, ночью 28 апреля полицейские выехали на Кутузовский проспект из-за сообщения о стрельбе. На месте происшествия они увидели раненного в голову мужчину. Пострадавшим оказался охранник гостиницы. По его словам, машина остановилась напротив него. Стекло опустилось и водитель выстрелил ему в голову. Мужчине повезло, пуля лишь поцарапала ему голову. Его увезли в больницу, где обработали и зашили рану.

Отмечается, что стрелявшего зовут Арменак. Он был пьян и без прав. Автомобиль числился на дорожно-разметочной компании «Век», учредителем которой был Арменак. В отделе полиции у мужчины нашли глаткоствольное ружье, а в карманах джинс три пакетика с наркотиками. Бизнесмену грозит три уголовных дела.

Ранее в Москве арестовали мужчину, пытавшегося зарезать бывшую жену в ТЦ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В российском регионе загорелась воинская часть, пострадали два солдата
Е1.ru: в Екатеринбурге загорелась воинская часть, два человека пострадали
03 мая 2024, 10:31

Фото: iStock/Diy13

В Екатеринбурге произошло возгорание в здании воинской части. Об этом пишет портал Е1.ru.
По данным издания, задымление произошло в туалете. Всех солдат экстренно эвакуировали из казармы, однако двое из них всё же пострадали. Они получили незначительные травмы, необходимая медицинская помощь была оказана оперативно.

В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили факт возгорания.

По предварительным данным, огонь мог распространиться из-за неисправностей в электропроводке. Причины происшествия устанавливаются.

Пожарным удалось оперативно потушить пожар и не допустить распространения огня на соседние постройки.

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#солдаты
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