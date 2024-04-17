В Воронеже прозвучал взрыв — СМИ

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В Воронеже прогремел взрыв, над городом поднялся столб дыма, пишет BRIEF.
По данным Telegram-канала, над одним из районов города поднимается густой столб дыма. Об этом сообщили очевидцы. Официальных комментариев о взрыве пока не было.
В начале апреля из-за подложенной взрывчатки взрыв произошёл в воронежской чайхане. В заведении никого не было, поэтому пострадавших нет. В кафе выбило стёкла.
Как установили эксперты, в чайхане сдетонировало взрывное устройство. Взрывчатку туда могли подложить конкуренты владельца. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В начале апреля из-за подложенной взрывчатки взрыв произошёл в воронежской чайхане. В заведении никого не было, поэтому пострадавших нет. В кафе выбило стёкла.
Как установили эксперты, в чайхане сдетонировало взрывное устройство. Взрывчатку туда могли подложить конкуренты владельца. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева