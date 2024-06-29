На месте гибели женщины в ДНР обнаружили воронку от натовского снаряда

Фото: iStock/3D_generator
На месте удара в Донецке, в результате которого погибло женщина и пострадали четыре человека, была обнаружена воронка от осколочного снаряда, характерного для артиллерии НАТО, передает РИА Новости.
Журналисты предположили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) воспользовались артиллерийскими снарядами НАТО.
Вечером глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что во время обстрела из ствольной артиллерии под обстрел попала семья возле остановки общественного транспорта «Боржомная» в Петровском районе Донецка.
Ранения были получены отцом 1982 года рождения, матерью 1986 года рождения и сыном 2004 года рождения, бабушка 1956 года рождения скончалась.
Читайте также:
В Донецке после обстрела ВСУ погибла женщина
В Белгороде ВСУ сбросили с неба взрывчатку на парковку
В Белгороде после массированной атаки БПЛА пострадал человек
Вечером глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что во время обстрела из ствольной артиллерии под обстрел попала семья возле остановки общественного транспорта «Боржомная» в Петровском районе Донецка.
Ранения были получены отцом 1982 года рождения, матерью 1986 года рождения и сыном 2004 года рождения, бабушка 1956 года рождения скончалась.
Читайте также:
В Донецке после обстрела ВСУ погибла женщина
В Белгороде ВСУ сбросили с неба взрывчатку на парковку
В Белгороде после массированной атаки БПЛА пострадал человек
Александр Климов