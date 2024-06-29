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На месте гибели женщины в ДНР обнаружили воронку от натовского снаряда

29 июня 2024, 23:21
Фото: iStock/3D_generator

Фото: iStock/3D_generator

На месте удара в Донецке, в результате которого погибло женщина и пострадали четыре человека, была обнаружена воронка от осколочного снаряда, характерного для артиллерии НАТО, передает РИА Новости.
Журналисты предположили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) воспользовались артиллерийскими снарядами НАТО.

Вечером глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что во время обстрела из ствольной артиллерии под обстрел попала семья возле остановки общественного транспорта «Боржомная» в Петровском районе Донецка.



Ранения были получены отцом 1982 года рождения, матерью 1986 года рождения и сыном 2004 года рождения, бабушка 1956 года рождения скончалась.

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#общественный транспорт
В Донецке после обстрела ВСУ погибла женщина
Пушилин: в Донецке из-за обстрела ВСУ погибла женщина
29 июня 2024, 23:14

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибла женщина, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«В Петровском районе Донецка в районе остановки общественного транспорта "Боржомная" при атаке из ствольной артиллерии под обстрел попала семья: ранены отец 1982 года рождения, мать 1986 года рождения и сын 2004 года рождения. И погибла бабушка (1956 года рождения). Также ранения получила женщина 1965 года рождения», — сообщается в публикации.

Пушилин добавил, что все пострадавшие получают медицинскую помощь.

Ранее глава ДНР заявил, что в Макеевке в результате сброса взрывчатки с беспилотника пострадала женщина 1966 года рождения, мужчина 1961 года рождения погиб. Инцидент произошла на дороге между кварталами города.

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#днр
#денис пушилин
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#беспилотник
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В Белгороде ВСУ сбросили с неба взрывчатку на парковку
Губернатор Гладков: беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на парковку в Белгороде
29 июня 2024, 22:57

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Белгороде произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом, устроившим взрыв на парковке, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Беспилотник атаковал парковку, повреждены два автобуса и два легковых автомобиля», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области беспилотные аппараты ВСУ атаковали автоколонны на дороге, что привело к ранениям трех мирных жителей.

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В Коми прошло прощание с пассажирами поезда, сошедшего с рельсов
29 июня 2024, 22:36

Фото: Западное МСУ на транспорте СК России

В населенном пункте Инта состоялось прощание с погибшими пассажирами поезда Воркута — Новосибирск, который сошел с рельсов в Коми. Об этом сообщила городская администрация в Telegram-канале.
«Инта простилась с жертвами железнодорожной аварии», — говорится в сообщении.
Церемония прощания проходила на площади Ленина и на территории вокзала Инты. После этого тела погибших были отправлены их семьям в другие города.

Авария произошла 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов. По данным РЖД, поезд состоял из 14 вагонов и перевозил 232 человека. Причиной крушения стал подмыв путей из-за сильных дождей. Экстренные службы сообщили, что машинист применил экстренное торможение из-за повреждения насыпи.

В результате аварии пострадало около 50 человек, три человека погибли.

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В Пензенской области разбился пилот планера
29 июня 2024, 21:57

Фото: СУ СКР по Пензенской области

Во время полета в аэроклубе Пензенской области произошла поломка планера, который упал с высоты 900 метров, в результате чего пилот скончался. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления СК РФ.
Инцидент случился в субботу.

«Мужчина, управлявший планером в Бессоновском районе, потерял контроль над аппаратом из-за поломки и упал с высоты 900 метров, что привело к его мгновенной гибели... По этому факту начата доследственная проверка», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что пилоту было 54 года.

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В Балтийском море за один день утонули три человека
29 июня 2024, 20:41

Фото: iStock/aetb

В Балтийском море под Калининградом за один день утонули трое, одного из них пока не нашли, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«Сегодня на территории Балтийского городского округа, вероятно, утонули три человека. В районе поселка Павлово мужчину унесло в море на матрасе. Спасатели прибыли на место, но нашли только матрас», — говорится в заявлении.
В другом случае, в районе арт-деревни Витланд мужчина ушел купаться и не вернулся. Спасатели обнаружили его тело. Вечером в районе поселка Павлово из воды извлекли тело еще одного мужчины.

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#мужчина
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В Сербии проводят задержания после нападения у посольства Израиля
«Вечерне новости»: в Сербии полиция задерживает связанных с напавшим на жандарма
29 июня 2024, 20:28

Фото:istock/NGCHIYUI

Сербская полиция арестовывает людей, связанных с террористом, который ранил жандарма и был нейтрализован у посольства Израиля в Белграде, сообщает портал «Вечерне новости».
«Нападавшим оказался 25-летний Милош Жуйович, женатый житель Нови-Пазара, работавший доставщиком еды в известной компании», — говорится в сообщении.
Газета сообщает, что в Нови-Пазаре проводятся обыски и задержания лиц, связанных с Жуйовичем.

Министр внутренних дел Ивица Дачич заявил, что нападение, в ходе которого сотрудник жандармерии был ранен из арбалета, а нападавший убит, рассматривается как террористический акт. По его словам, в Белграде уже арестовано несколько человек.

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Кадыров призвал дорожить сплоченностью народов в России
29 июня 2024, 19:28

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал ценить единство народов России и не разделять общество по религиозным признакам, не путая их с идеями экстремистов и «шайтанов».
В свете недавнего захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону и терактов в Дагестане, Кадыров подчеркнул, что акты террора не должны ассоциироваться с религиями.

«Никакая религия не призывает убивать невинных людей и устраивать резню. Не следует путать религии с идеями фанатиков и шайтанов, которые не имеют отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что «народы России едины и сплочены как никогда», и «нужно ценить это, а не разделять общество по религиям».

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Отдыхающие на пляже в Подмосковье купались в пруду рядом с телом в мешке
29 июня 2024, 18:54

Фото: iStock/Daria Kulkova

Отдыхающие на пляже в Подмосковье более четырех часов плавали в пруду, не обращая внимания на тело в мешке, передает РИА Новости.
Тело в мешке с 11 утра лежало у кромки воды на пляже Булатниковского пруда, пока жители Подмосковья купались в пруду. В субботу температура воздуха достигала 30 градусов.

Посетители пляжа рассказали, что сразу позвонили в полицию и сообщили о находке. Вскоре место, где находилось тело, было огорожено. Позже на место происшествия прибыл следователь.

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СК возбудил дело о теракте после обстрела деревни Городище в Курской области
29 июня 2024, 18:47

Фото: iStock/seb_ra

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела деревни Городище в Курской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что дело возбуждено по статье УК РФ«террористический акт». В настоящее время сотрудники СК РФ устанавливают обстоятельства теракта и выявляют причастных к его осуществлению.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что подготовит обращение в международные органы с просьбой осудить действия украинских боевиков и принять меры реагирования.

Напомним, сегодня, 29 июня, пять человек погибли при атаке беспилотника ВСУ в деревне Городище Курской области. В числе погибших значатся два ребенка. Еще несколько человек были тяжело ранены, их госпитализировали.

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