В Белгороде после массированной атаки БПЛА пострадал человек

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Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских дронов. По предварительным данным, пострадала женщина. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода», — сказано в сообщении.Помимо этого, предварительно, в результате атаки дронов в четырех многоквартирных домах выбило окна. Повреждения получил частный дом и 2 коммерческих объекта. В городе также повреждена линия газоснабжения.
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак