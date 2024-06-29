В Белгороде ВСУ сбросили с неба взрывчатку на парковку

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В Белгороде произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом, устроившим взрыв на парковке, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Беспилотник атаковал парковку, повреждены два автобуса и два легковых автомобиля», — говорится в сообщении.По предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области беспилотные аппараты ВСУ атаковали автоколонны на дороге, что привело к ранениям трех мирных жителей.
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Артем Кузьмин