В Донецке после обстрела ВСУ погибла женщина

Фото: iStock/gorodenkoff
В результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибла женщина, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«В Петровском районе Донецка в районе остановки общественного транспорта "Боржомная" при атаке из ствольной артиллерии под обстрел попала семья: ранены отец 1982 года рождения, мать 1986 года рождения и сын 2004 года рождения. И погибла бабушка (1956 года рождения). Также ранения получила женщина 1965 года рождения», — сообщается в публикации.
Пушилин добавил, что все пострадавшие получают медицинскую помощь.
Ранее глава ДНР заявил, что в Макеевке в результате сброса взрывчатки с беспилотника пострадала женщина 1966 года рождения, мужчина 1961 года рождения погиб. Инцидент произошла на дороге между кварталами города.
Читайте также:
В Белгороде ВСУ сбросили с неба взрывчатку на парковку
В Белгороде после массированной атаки БПЛА пострадал человек
В Донецке украинская ракета пробила крышу школы и влетела в учебный класс
Александр Климов