На месте сбитого беспилотника в Ступино работают экстренные службы

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Специалисты экстренных служб работают на месте падения беспилотника в подмосковном Ступино, сообщил глава городского округа Сергей Мужальских в своем Телеграм-канале.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Ступинском округе города силами ПВО был сбит беспилотник. Как уточняет Мужальских, пострадавших в результате нападения нет, инфраструктура не разрушена.
9 июля произошла очередная массированная атака беспилотников. Над территорией Ростовской области был сбит 21 БПЛА, поясняют в Минобороны РФ.
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Олег Дикий