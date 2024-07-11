На Украине планируют привлечь в ряды ВСУ около 15 тысяч заключённых

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Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в ряды ВСУ могут набрать 15 тысяч заключенных. Об этом сообщает Financial Times.
Ожидается, что на службу в украинскую армию точно поступит 5 тысяч осужденных. По словам Малюськи, «при самых благоприятных обстоятельствах» эти показатели могут возрасти до 15 тысяч человек.
Он отметил, что в рамках инициативы заявления подали около 5200 тюремщиков. Из них 2872 человек были приняты в Вооруженные силы Украины. Уточняется, что 368 заключенных получили отказ по состоянию здоровья.
Украинский министр подчеркнул, что осужденные прибудут на линию боевого соприкосновения до конца лета текущего года.
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Он отметил, что в рамках инициативы заявления подали около 5200 тюремщиков. Из них 2872 человек были приняты в Вооруженные силы Украины. Уточняется, что 368 заключенных получили отказ по состоянию здоровья.
Украинский министр подчеркнул, что осужденные прибудут на линию боевого соприкосновения до конца лета текущего года.
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Екатерина Коршунова