В ВСУ признали потерю ключевых опорников на Купянском направлении

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Командование ВСУ, руководящее группировкой войск на Купянском направлении, признало успехи ВС РФ. Об этом агентству ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, противник перестал отрицать продвижение российской армии в районе Синьковки и Петропавловки, а также сообщил о потере ВСУ ряда ключевых опорных пунктов.
Марочко добавил, что ВС РФ удалось раздобыть данные, свидетельствующие о подавленном состоянии украинских военных, которые находятся в зоне боевых действий на Купянском участке фронта.
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