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ВСУ в населенном пункте Новоселовка Первая в ДНР оказались в «клещах»

11 июля 2024, 09:18
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ оказались зажаты в «клещи» в районе населенного пункта Новоселовка Первая на Покровском направлении в Донецкой народной республике. Об этом агентству ТАСС сообщили в силовых структурах республики.


Собеседники издания рассказали, что противник на Покровском направлении находится в сложном положении. Ввиду обострившейся ситуации ВСУ стремятся покинуть населенный пункт и отходят небольшими группами.

Прежде сообщалось о непростой обстановке для ВСУ на Купянском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#вс рф
В ВСУ признали потерю ключевых опорников на Купянском направлении
Марочко: командование группировки ВСУ признало успехи войск РФ под Купянском
11 июля 2024, 08:32

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Командование ВСУ, руководящее группировкой войск на Купянском направлении, признало успехи ВС РФ. Об этом агентству ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, противник перестал отрицать продвижение российской армии в районе Синьковки и Петропавловки, а также сообщил о потере ВСУ ряда ключевых опорных пунктов.

Марочко добавил, что ВС РФ удалось раздобыть данные, свидетельствующие о подавленном состоянии украинских военных, которые находятся в зоне боевых действий на Купянском участке фронта.

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#данные
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#всу
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#сбу
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В Запорожской области взрывы разрушили объекты инфраструктуры
Глава Запорожской ОВА сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры
11 июля 2024, 08:18

Фото: iStock/Brad Kathrins

Утром 11 июля глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрыве на объекте инфраструктуры. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Поступили… сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры», – опубликовал пост Федоров.

О том, какие именно объекты стали целью ВС РФ украинская сторона не сообщила. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Прежде сообщалось, что российская система ПВО минувшей ночью уничтожила пять украинских беспилотников над несколькими регионами. Так, ВСУ пытались атаковать дронами Брянскую, Тамбовскую, Тульскую и Московскую области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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Стало известно, что могло предотвратить конфликт на Украине
Джон Болтон: если бы Украина была бы членом НАТО, то конфликта бы не произошло
11 июля 2024, 08:13

Фото: iStock/Silent_GOS

Будь Украина в составе НАТО, конфликта в этой стране бы не произошло. В этом уверен экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, его слова передает Welt.
«Я думаю, что самое главное — помнить об исторической ошибке, допущенной, когда Джордж Буш-младший предложил ускорить вступление Украины и Грузии в НАТО в 2008 году, а ключевые союзники, такие как Германия и Франция, выступили против этого», — сказал Болтон.

По его словам, если бы Украину приняли в НАТО, то конфликт бы не произошёл. В качестве доказательства он привел вступление в альянс Финляндии и Швеции, которые поняли, что могут находиться в безопасности лишь в составе НАТО.

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В Харьков прибыло несколько рот ВСУ, состоящих из мобилизованных заключённых
Марочко: в Харьков прибыли украинские мобилизованные заключенные
11 июля 2024, 07:27

Фото: iStock/Olena_Z

В Харьков прибыло несколько рот ВСУ, которые состоят из мобилизованных заключенных. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В город Харьков прибыло несколько рот украинских боевиков, которые были призваны на воинскую службу из мест заключения. На данный момент сведений об отправке их на ЛБС нет, но, по имеющимся данным, они прибудут туда в краткосрочной перспективе», — рассказал Марочко ТАСС.

По его словам, сейчас мобилизованные заключенные проходят обучение под усиленной охраной.

Ранее французское издание Le Monde сообщало, что ряды ВСУ уже пополнились 5,5 тысячами заключенных. Они имеют те же права, что и рядовые военнослужащие, за исключением отпуска. Это связано с возможным риском побега заключенных.

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#Харьков
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Минобороны сообщило о работе ПВО по пяти дронам в четырех регионах РФ
МО: силы ПВО уничтожили и перехватили пять беспилотников над четырьмя областями
11 июля 2024, 07:11

Фото: iStock/e-crow

Российские средства противовоздушной обороны сбили за ночь пять украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.
Два вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Брянской областью и по одному над Тамбовской, Тульской и Московской областями. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила дрон, летевший в сторону Москвы, в Ступинском городском округе.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#беспилотник
#спецоперация
#дрон
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У больницы в Донецке упала неразорвавшаяся ракета из американской РСЗО HIMARS
11 июля 2024, 02:04

Фото: istockphoto / Gerasimov174

Неразорвавшаяся ракета из американской РСЗО HIMARS упала на территории больницы в Донецке. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщают РИА Новости. По данным ТАСС, снаряд сбила система ПВО.
Сообщается, что ракета рухнула около больницы №11 в Пролетарском районе города и уцелела практически полностью, сохранив свой боевой заряд, взрыватель, маркировки и даже дату выпуска от сентября 2020 года.

Уцелевшую ракету HIMARS обезвредили и увезли представители профильного ведомства, пояснили ТАСС в оперативных службах.
«Образец может принести немало пользы», – заявили оперслужбы.
Ранее РИА Новости сообщали, что российские инженеры начали изучать системы управления и наведения другого иностранного вооружения – крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. По словам технолога, им уже удалось все нужные элементы и приступить к их исследованию, что поможет улучшить систему ПВО в борьбе с такими целями.

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Экс-полковник СБУ: позиционная оборона ВСУ оказалась ошибочной стратегией

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#оборона
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#всу
#вооружения
#ракеты
#пво
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Экс-полковник СБУ: позиционная оборона ВСУ оказалась ошибочной стратегией
11 июля 2024, 01:32

Фото: istockphoto / aapsky

ВСУ выбрали ошибочную стратегию, когда сделали акцент на позиционной обороне, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву. По его словам, Украина должна была организовать маневренную оборону.
«Россия — это здоровый боец-тяжеловес, боксер. Вот это сейчас уже последний раунд. <...> Наша задача какая была? Мы должны были не впрямую стоять, как в позиционной войне, чтобы он нас бил, а мы не уклонялись. Наша задача — маневренная война должна быть, маневренная оборона. А мы выбрали позиционную. <…> Но мы же средневесы, а он — тяжеловес», — пояснил Стариков.
Отставной полковник считает, что у Украины были хорошие тренеры и финанситы, но все это никак не помогло и не дало реальных результатов.

Ранее издание Responsible Statecraft заявляло, что Киев не сможет вернуть Крым и другие территории, которые были потеряны с начала конфликта, а саму Россию не удастся уничтожить, ее присутствие будет ощущаться, кто бы ни был у власти в Кремле. И в какой-то момент Западу придётся попытаться сформировать общую европейскую безопасность с участием Москвы, пояснили в RS.

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#россия
#оборона
#крым
#всу
#киев
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Польша не будет сбивать ракеты над Украиной по просьбе Киева без согласия НАТО
10 июля 2024, 22:12

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

Польша отказала Киеву в просьбе сбивать ракеты над Украиной, заявив, что не будет делать этого без согласия НАТО. Об этом сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, находящийся на юбилейном саммите альянса в Вашингтоне.
«Если НАТО не примет такое решение, то Польша самостоятельно не будет его принимать», – пояснил глава польского оборонного ведомства радиостанции Polskie Radio.
Накануне сообщалось, что США в целом скептически относятся к идее сбивать с территории Польши ракеты, летящие над западом Украины. Американцы считают, что такое решение может только усугубить и эскалировать конфликт Москвы и Киева.

Сама идея сбивать ракеты над Украиной с территории Польши родилась на переговорах украинского лидера Зеленского и польского премьера Туска.

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«Делают все»: как ВСУ помогают ВС РФ в зоне СВО
Алаудинов: боевиков ВСУ при попытке сдаться в плен расстреливают их заградотряды
10 июля 2024, 19:49

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Боевики ВСУ, имея малейшую возможность, делают все, чтобы сдаться в плен, при этом их расстреливают свои же заградительные отряды. Такое заявление в эфире телеканала «Россия-1» сделал командир батальона «Ахмат» Апты Алаудинов.
«При малейшей возможности они делают все для того, чтобы сдаться в плен и остаться в живых. Чтобы они не сдавались в плен, их подпирают штыками заградотряды. И если даже они сдаются в плен, делается все для того, чтобы они не дошли до нас, их расстреливают со всех видов вооружения, которые только у них есть», — сказал генерал.

Офицер добавил, что по большей части в рядах украинских военных те, кого мобилизуют насильно, причем без соответствующей подготовки к реальным боевым действиям. Ранее Алаудинов спрогнозировал, что СВО может завершиться уже осенью текущего года.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса от украинских неонацистов. Москва готова вести мирный диалог с киевским режимом, однако на той стороне продолжают противоречивую риторику.

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