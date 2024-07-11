ВСУ в населенном пункте Новоселовка Первая в ДНР оказались в «клещах»

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ВСУ оказались зажаты в «клещи» в районе населенного пункта Новоселовка Первая на Покровском направлении в Донецкой народной республике. Об этом агентству ТАСС сообщили в силовых структурах республики.
Собеседники издания рассказали, что противник на Покровском направлении находится в сложном положении. Ввиду обострившейся ситуации ВСУ стремятся покинуть населенный пункт и отходят небольшими группами.
Прежде сообщалось о непростой обстановке для ВСУ на Купянском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова